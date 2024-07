Tragedia Muore travolto dalla sua auto

Ancora sangue sull’Autocisa. Il conducente di un Fiat Panda che viaggiava in direzione della Spezia, ieri poco dopo le 18, nella zona di Lusuolo, nel comune di Mulazzo, tra gli svincoli di Pontremoli e Aulla, ha perso il controllo del mezzo ed ha tamponato un’auto che lo precedeva. Nello schianto l’uomo è stato sbalzato fuori dell’abitacolo ed è rimasto travolto dalla sua stessa vettura riportando traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo. E’ rimasta ferita, ma per fortuna non in modo grave, la donna che era alla guida dell’auto tamponata. E’ stata comunque trasportata al pronto soccorso del Noa di Massa. Sul luogo dell’incidente, che ha mandato completamente in tilt il traffico, sono intervenuti oltre i mezzi di soccorso anche le pattuglie della Polizia stradale per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. La vittima dell’incidente, al momento in cui scriviamo, rimane ancora da identificare. Pare che si tratti di un uomo di 58 anni. Il personale dell’automedica giunta assieme a un’ambulanza ha costatato il decesso. La vittima è deceduta sul colpo per i traumi subiti.

Gli incidenti stradali mortali sono una lunga sequenza di storie spezzate, a volte sono stati dettati dal caso ma spesso da imprudenza, velocità, distrazione, mancato rispetto della segnaletica e degli obblighi di manutenzione dei veicoli. In questa circostanza, secondo i sanitari intervenuti, il conducente della Panda potrebbe essere stato colto da un malore che gli ha reso impossibile il controllo della guida. L’auto infatti è finita addosso al veicolo che aveva davanti: l’impatto è stato violento tanto che il conducente della Panda è stato scaraventato fuori dall’auto e poi, nella carambola che ne è seguita, investito dalla stessa.

Un tratto di autostrada colpito dalla malasorte nella giornata di ieri perché nella mattina si è registrato un altro incidente, anche se non grave, sempre per un tamponamento tra un suv e un camioncino che ha provocato solo lievi ferite ai conducenti. Dopo l’incidente del pomeriggio il casello di Pontremoli in direzione della Spezia è stato chiuso, mentre è rimasta regolare l’apertura verso Parma.

Natalino Benacci