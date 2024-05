Tragedia all’Air show. Pilota dell’elisoccorso travolto da una cisterna. Muore Paolo Dal Pozzo

di Alfredo Marchetti

Tragedia all’Air Show delle Frecce Tricolori che si sarebbe dovuto tenere a L’Aquila ieri e oggi. Il varesino Paolo Dal Pozzo, 41 anni, è morto dopo essere stato investito da una cisterna in fase di manovra. Da molti anni Dal Pozzo era pilota della base elisoccorso della regione Toscana di Massa Cinquale Pegaso 3 da circa 8 anni e residente a Marina di Pietrasanta. Lascia la moglie e due figli.

Dal Pozzo era un dipendente della Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo, mentre in passato aveva lavorato anche nella Marina Militare a Luni. Un professionista di grande esperienza, ricordano i colleghi, anche nell’ingegneria di sistemi e nella sicurezza. Aveva lavorato in vari ruoli, anche come sviluppatore di software di formazione e pilota di elicotteri in Babcock. Era un esperto anche nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione. Di recente la sua pubblicazione letteraria ’Helicopter pilot’s survival manual: more than 750 tips on helicopter operations’, in vendita su Amazon, un riferimento per il mondo del volo in elicottero. Molti i messaggi di cordiglio in ricordo del professionista, partendo dal governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani: "La Toscana si stringe per la tragica scomparsa di Dal Pozzo, 41 anni, che da molti anni era pilota del Pegaso della Regione Toscana alla base di Pegaso 3 al Cinquale e si è sempre distinto per disponibilità e capacità. Alla famiglia e ai colleghi l’abbraccio della regione".

Anche la Asl Toscana nord ovest è addolorata per la scomparsa del 41enne: "Paolo si era sempre distinto per disponibilità e capacità". E lo stesso sindacodi L’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo aver saputo della tragedia, ha annunciato che dopo aver sentito il prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, insieme agli organizzatori della manifestazione e al consigliere delegato Livio Vittorini, ha deciso di annullare gli eventi dell’Air Show previsti per ieri e oggi. "La tragica scomparsa del copilota del 118, ci addolora profondamente. La città di L’Aquila abbraccia i suoi cari e i suoi colleghi". Un messaggio addolorato anche da Vittorio Cucurnia, ex presidente dell’Aeroclub di Marina di Massa: "Una tragedia, mi stringo alla famiglia. Questi ragazzi salvano continuamente vite, fa male che sia finito in questo modo, a causa di un incidente".

Messaggio di grande commozione anche da parte del presidente della Provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, che è anche sindaco di Montignoso, luogo dov’è l’aeroporto: "Apprendo con estremo dolore questa tragedia. Un paradosso: chi ha dedicato la vita a salvare gli altri è morto nel luogo di lavoro legato al volo, per un incidente".