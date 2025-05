Tra sport e benessere. Lo smartphone? A casa. Venti studenti in campo con i campioni azzurri

Venti gli studenti delle scuole cittadine che l’altro pomeriggio allo stadio dei Marmi hanno fatto una partitella con i campioni della Carrarese calcio. Una partita amichevole per trasmettere ai giovani i sani valori dello sport, ma anche per un allenamento all’insegna del divertimento. Portiere d’eccezione don Leonardo Biancalani della parrocchia della Madonna del Cavatore di Bonascola e all’attacco i mister Antonio Calabro e Giuseppe Padovano. Il match che si è concluso sul 5-5 con un rigore ha visto in campo la squadra rossa e la squadra bianca, composte equamente da un numero pari di calciatori e studenti della Dazzi, Zaccagna Galilei e dell’oratorio di Bonascola.

E alla fine della partita sono stati distribuiti ai ragazzi dei palloni firmati dai giocatori e da mister Calabro, tra abbracci e reciproci auguri. Una partita all’insegna dell’alleanza educativa tra diverse generazioni e contesti formativi: mondo dello sport, parrocchia, scuola e famiglia con genitori e insegnanti a fare il tifo degli spalti. A portare i saluti agli studenti anche il presidente Manrico Gemignani.

Si tratta del primo appuntamento con gli studenti delle scuole cittadine, che nelle prossime settimane giocheranno al dei Marmi partitelle analoghe. Un modo per stare assieme in nome dello sport, in uno spirito gioioso per rafforzare la coesione sociale il benessere psichico fisico dei ragazzi allontanandoli per qualche ora dagli smartphone. Una partita fuori dagli schemi intergenerazionale e inclusiva a trecentosessanta gradi, e per di più giocata in una splendida mattinata di sole.

Una partita che oltre a far divertire un po’ tutti è stata anche una lezione di prevenzione al disagio giovanile, insomma, lo sport come cura. "Ringrazio la società per questa occasione – commenta don Biancalani, grande tifoso degli Azzurri –, durante il campionato ci eravamo promessi che se la Carrarese restava in B avremo fatto festa con gli studenti, è stata una partita davvero divertentissima, Padovano in attacco ha fatto anche gol. È venuto a salutarci anche il presidente Manrico".

Per l’istituto comprensivo Zaccagna Galilei in campo sono scesi Leonardo Cenderelli della seconda C, Lorenzo Grassi della seconda A, Federico Giacomelli della prima C e Manuel Peraj della terza C. Ad accompagnare i ragazzi c’erano la dirigente scolastica Ilaria Zolesi e i docenti Luca Bardini, Marina Bonati e Federico Bonni. Per la scuola media Dazzi invece hanno giocato Leonardo Testi, Renato Rossi Francesco Bedini e Lorenzo Biggi.

Alessandra Poggi