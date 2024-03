Tra le guerre e... l’oro blu. Ecco l’Atlante dei conflitti con un focus sull’acqua

Appuntamento oggi, alle 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale con ’Guerre e oro blu. Dal globale al locale’. Si parlerà di guerre e di acqua, l’oro blu appunto, temi interconnessi che richiedono conoscenza, consapevolezza e partecipazione. L’iniziativa è dell’Associazione Alberto Benetti congiuntamente con Accademia Apuana della Pace, Centro culturale ’La Pietra Vivente’, Grig di Massa e Circolo ArciI 31 Settembre. Si tratta di un incontro pubblico articolato in due segmenti tra loro collegati. Da un lato, la presentazione della XII edizione del volume ’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo’ pubblicato da Terra Nuova Edizioni; dall’altra un convegno per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua (proprio oggi, 22 marzo) con alcune associazioni attive sui temi ambientali e dell’acqua.

Seguendo un ordine geografico che impedisce di stabilire una gerarchia di importanza, nella XII edizione del volume ’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo’ vengono analizzati e spiegati i conflitti in essere e le loro motivazioni, i contendenti diretti e indiretti, le poste in gioco, le possibili e auspicabili vie di uscita, la situazione dei diritti umani. Parliamo oggi di ben 31 guerre e di un numero senza fine di crisi politiche, umanitarie e ambientali. Non è un mondo in salute quello raccontato nell’Atlante con ha un focus sulle guerre Israele-Palestina e Russia-Ucraina. 256 pagine di analisi corredate da mappe e foto. Per la presentazione è stato invitato Raffaele Crocco, ideatore principale e direttore responsabile dell’Atlante e dei siti ad esso collegati. Giornalista, documentarista, cofondatore e presidente dell’Associazione 46° Parallelo e direttore di UniMondo, Crocco è stato caposervizio e conduttore del Tgr Rai a Trento, ha collaborato con la rubrica Est Ovest di RadioUno, è stato inviato di guerra nell’ex Jugoslavia, in America Centrale e nel Medioriente, è stato fra i fondatori del quotidiano online Peace Reporter con Gino Strada. Oltre a Raffaele Crocco, interverrà anche Beatrice Taddei Saltini, cofondatrice dell’Associazione 46° Parallelo.

Il 22 marzo, come detto, è anche la Giornata mondiale dell’acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1993. Acqua e guerre sono in stretta connessione. Sempre più frequentemente si fanno guerre per l’acqua. Volendo celebrare la Giornata è prevista una conferenza con protagonisti anche associazioni impegnate nel territorio apuano, tra queste il Centro culturale ’La pietra vivente’ e il Gruppo di intervento giuridico (Grig) di Massa. Nel quadro dell’evento sono quindi previsti gli interventi di Elia Pegollo (in videoregistrazione), noto e apprezzato ambientalista locale, e di Alberto Grossi, noto ambientalista e documentarista originario di Forno. Verranno inoltre proiettati brevi filmati sul tema.