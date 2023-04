’Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare’ Sabato a bordo per otto studenti speciali

Il mare e le vele come antidoto al disagio giovanile e all’autismo. Un progetto realizzato assieme agli studenti del nautico Fiorillo che prevede laboratori e uscite in mare per aiutare ragazzi e ragazze con disturbi persuasivi dello sviluppo. La vela come spazio dove mettersi alla prova e con il sostegno del gruppo, l’energia dell’ambiente affrontare i propri ostacoli e provare a superarli. Il primo appuntamento è per questo pomeriggio al club Nautico di Marina di Carrara, dove dalle 14,30 alle 18,30 è in programma un laboratorio con i ragazzi di ‘Un sabato da leoni’ e quattro studenti del nautico.

È l’iniziativa lanciata dalla cooperativa sociale di Massa un ‘Mondo solidale’ e realizzata grazie al contributo della Fondazione cassa di risparmio di Carrara, che stanno lavorando al progetto ‘Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Dalle mani di Mario Telara attrezzista e Maestro’. Mondo Solidale Massa assieme alla cooperativa ‘La Gardenia’, all’associazione ‘Mario Telara Vela’, all’associazione ‘Fortepiano’ e ad altre tredici persone (educatrici, istruttrici vela, sub, counselor, pedagogisti, insegnanti, attivisti nella società civile come ad esempio in Banca Etica, Libera, Emergency, Ceis, Commercio Equo Solidale), hanno dato vita a ‘Fantiscritti Vela’, cooperativa sociale e cooperativa di comunità. ‘Fantiscritti Vela’ è armatrice di un’imbarcazione a vela di 46 piedi, la Bavaria 46 Crusiser del 2007, con la quale svolge principalmente progetti educativi in ambito sociale e ambientale. I beneficiari sono prioritariamente persone con disabilità mentale, disturbo psichiatrico, giovani con disagio.

Nell’ambito di questo progetto nel mese di aprile al club Nautico si svolgeranno una serie di laboratori a terra e a bordo di un’imbarcazione rivolto ai giovani dell’associazione ‘Autismo Apuania’ e della cooperativa ‘La Gardenia’. Il progetto finanziato dalla Fondazione Crc mette insieme percorsi diversi: ‘Un sabato da leoni’ e la convenzione per l’ex alternanza lavoro siglata tra il nautico Fiorillo e la ‘Fantiscritti Vela’. Il progetto ‘Un sabato da leoni’ nasce dall’esigenza di un’associazione di genitori di ragazzi con disturbo pervasivo dello sviluppo (DPS) del territorio di Massa ‘Autismo Apuania’ e la cooperativa ‘La Gardenia’, che ha messo a disposizione i suoi educatori per realizzare il progetto.

Scopo dell’iniziativa è di realizzare uno spazio fisico, ma anche temporale, dove otto ragazzi con Dps dai 16 ai 30 anni, possano cimentarsi in un’esperienza di socializzazione, fuori dal contesto familiare o strettamente educativo, che preveda l’uscita pomeridiana o serale in locali ed ambienti frequentati dai coetanei, così ch e possano essere sottoposti a stimoli ed interessi coerenti con l’età anagrafica. Prossimi appuntamenti il 14, 15, 28 e 29 aprile con laboratori in barca.

‘Fantiscritti Vela’ è una compagnia sociale nata lo scorso gennaio e dove operano persone che hanno alle spalle un’esperienza quasi trentennale nel mondo del sociale, del volontariato, della finanza etica, del commercio equo e solidale: tutte con la passione per il mare e la vela.

Alessandra Poggi