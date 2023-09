Tra Apollo e Dioniso", Mostra d'Arte a Palazzo Ducale di Massa Carrara"

Dipinti ’fiber art’, installazioni, performance, e sculture dell’associazione “Insieme è di più“ nella mostra a cura di Giovanna Riu intitolata “Tra Apollo e Dioniso“, inaugurata lo scorso 9 settembre a Palazzo Ducale con il patrocinio della Provincia. L’esposizione ha avuto il plauso del pubblico per l’originalità e la varietà delle opere che riflettono il diverso patrimonio artistico culturale delle artiste.

La mostra è arricchita da 2 eventi: domenica alle18 la presentazione del libro “Quattro mani ad Arte” di Monica Michelotti e Chiara Mariotti e venerdì 22 l’incontro con le artiste che potranno raccontare il loro personale percorso creativo. Espongono: Carrmen Bertacchi, Luciana Bertaccini, Maria Giulia Cherubini, Gilberta Dal Porto, Maria Rita Dolfi, Carla Giglioli, Kumiko Ishiguro, Anna Maria Landi, Maria Giuseppina Marjni, Graziana Masetti, Monica Michelotti, Eleonora Pellegri, Silvia Pianadei. La mostra è aperta fino al 23 settembre tutti i giorni dalle 17 alle 20 (ingresso libero). Le autrici Monica Michelotti e Chiara Mariotti presentano il loro libro “Quattro mani ad Arte”dove si possono trovare 15 laboratori artistici tattili e visivi da realizzare singolarmente ed in gruppo, molto utili agli insegnanti di ogni ordine e grado e Accademie di Belle Arti, educatori, famiglie, dove si possono usare gesti creativi che evocano emozioni, sentimenti, stati d’animo, ricchi di messaggi poetici, ecologici, di mondi interiori ricchi di contenuti e significati, utilizzando linguaggi grafico-pittorici, materici, verbo-visuali e visivi-tattili. L’ultima parte è interattiva con il lettore.

Monica Michelotti pittrice, scultrice illustratrice e mail artista, dal 2008 ad oggi la sua ricerca artistica si sviluppa su sculture da viaggio in forma di libri oggetto, libri d’artista. Alcune sue opere sono pubblicate sulle copertine di libri della casa editrice Franco Angeli di Milano. Da più di trenta anni è docente di anatomia artistica all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha svolto alcune lezioni nelle Università europee. Ha partecipato a mostre d’arte in tutto il mondo. Oggi collabora con la rubrica “Il Domenicale Extra Large” a cura di Simone Giovannella con la collaborazione di Alessandro Biancalani e Chiara Mariotti del canale YouTube “Phrenhouse” realizzando meditazioni artistiche. Chiara Mariotti è docente di IRC al Barsanti di Massa, nella sede “Einaudi Fiorillo” di Marina di Carrara, vicepreside della Scuola teologica diocesana, docente di sacra scrittura in diversi Istituti. E’ autrice di testi e articoli biblici, curatrice della rubrica “Una parola al giorno” del canale YouTube “Phrenhouse”, ideatrice e fondatrice insieme a Don Alessandro Biancalani del progetto ”Phrenhouse”, tiene il format televisivo “Le parole della Domenica” in onda su Antenna 3.