Tour Porte aperte alla fabbrica di cioccolato

Gustose tentazioni al cacao nel segno di Babbo Natale. Alla fabbrica Stainer, zona industriale di Pontremoli, per le festività è aperto al pubblico lo spazio aziendale col maître chocolatier a fare da guida alla scoperta di uno dei piaceri più dolci della terra.

L’intenzione dell’azienda è creare una cultura del cioccolato. Basta osservare la gamma dei prodotti e tutti realizzate con cacao di alta qualità, declinati in numerose varianti in grado di trasformare ogni occasione di consumo in una vera e propria degustazione. " Il buon ciccolato non si scorda mai - commenta il creatore della fabbrica Pierangelo Fanti -.Siamo stati i primi a creare le barrette al cioccolato con l’aggiunta delle spezie, integratori alimentari a base di cacao e i preparati per dessert. I prodotti sono realizzati con tecnologie avanzate che abbiamo iniziato a mettere sul mercato negli anni ’90, in pochi minuti si può avere il prodotto finito". Il personale ci mette il cuore e i clienti il palato. E così tra gli stand, oltre ad apprezzare cogliere sapori e profumi, tra assaggi guidati e acquisti, sarà possibile anche cogliere tutto il lavoro che precede la produzione di un cioccolatino o di una tavoletta, dalla scelta delle materie prime, fino al confezionamento. L’attività dell’azienda, inizialmente focalizzata sul cioccolato, è orientata ad una notevole creatività e versatilità dei prodotti, come dimostra la straordinaria gamma di cioccolate originali offerta sul mercato. L’ultimo target è la produzione di praline di cioccolato bianco con dentro il pesto, l’olio, il lardo, il tartufo, il parmigiano, il gorgonzola e l’aceto balsamico. Una rivoluzione del gusto, frutto di studi, ricerche e test di laboratorio per creare prodotti che toccano il palato e aprono nuove prospettive di piacere. La scelta di aprire lo spaccio proprio sotto le feste natalizie risponde ad una naturale propensione di questo tipico periodo invernale. Lo spaccio è aperto tutti i giorni sino al 5 gennaio dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Natalino Benacci