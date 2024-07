Torrente in piena. Salvato un bambino trascinato dalla corrente

Momenti di terrore, ieri, nel paese di Guadine, nel Massese, dove un temporale estivo improvviso e violento ha ingrossato in poco tempo il torrente Renara. "Aiuto! Non trovo mio figlio: l’ha trascinato via il fiume". Le urla disperate dell’uomo nel primo pomeriggio di ieri, dall’alveo del Renara, sono arrivate sulla strada a Guadine dove una giovane donna stava guardando le famose pozze di tanti bagni estivi. E lei non ha esitato. E’ scesa di corsa, ha raggiunto l’uomo e con lui il figlio, un bimbo di dieci anni. Lo hanno trovato svenuto nell’acqua, sotto una roccia, una specie di piccola grotta. Momenti di panico, finché non sono intervenuti altri abitanti della zona e sono riusciti a rianimare il bimbo, mentre veniva chianmato il 118 e arrivava a Guadine il fuoristrada del soccorso cave prima dell’automedica. Era stato allertato anche l’elisoccorso ma con il passare dei minuti si è capito che le condizioni del bimbo non erano gravi.