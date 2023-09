Tornano le sirene a Carrara: esercitazione sull'allarme del Carrione

Sabato è in programma l’esercitazione della protezione civile sull sirene di allarme del Carrione. Le sirene entreranno in funzione fra le 10 e le 11,30. Per evitare disagi, i cittadini interessati saranno avvisati tramite il sistema di allertamento telefonico della protezione civile. Prima della prova le associazioni di volontariato della protezione civile del Comune, saranno presenti lungo il tratto del torrente Carrione interessato per informare direttamente i cittadini, con la distribuzione di volantini informativi sulle norme di auto protezione generale in caso di condizioni di allerta o di eventi avversi. Per monitorare l’impianto di allarme sono necessarie delle prove tecniche per la sicurezza idraulica del territorio. Le operazioni di verifica e controllo, che si svolgeranno in accordo con le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale, saranno eseguite dal personale tecnico di Nausicaa.