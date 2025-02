Tornano dal rave pieni di droga: coppia arrestata

Rientravano da un rave party nel Nord Italia con droghe sintetiche da sballo i due fidanzati arrestati dalla polizia durante un controllo delle volanti in una zona degradata della città, nota per l’attività di spaccio. La conduzione sospetta dell’auto e il loro atteggiamento insofferente hanno acceso l’intuito investigativo dei poliziotti che, quando li hanno perquisiti, hanno trovato numerose dosi di Ecstasy e Ketamina. Dopo gli accertamenti e sentito il pubblico ministero di turno in Tribunale gli agenti delle volanti hanno arrestato per spaccio la coppia che è stata processata con rito direttissimo. Il giudice ha disposto per i due giovani l’obbligo di dimora con permanenza notturna nei rispettivi comuni di residenza.