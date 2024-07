Torna ’Puri contorni’. Viaggio in terra apuana attraverso artisti e letterati

Domani sera, alle 21, si terrà nel giardino della Torre Marina, ex Torre Fiat, a Marina di Massa, la seconda serata di ‘Puri contorni’, dopo il grande successo di venerdì scorso, con 150 persone assiepate ad ascoltare Francesco Borgonovo, Gianluigi Paragone e Gian Piero Joime. Il titolo del secondo appuntamento è ‘Massa e Carrara, tra storia, cultura e identità’, un viaggio nella terra apuana durante ‘800 e ‘900, attraverso poeti, letterati, artisti e scrittori, con storie inedite e poco conosciute. Tra i ‘protagonisti’ di questo viaggio possiamo citare Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Pascoli, Filippo Tommaso Marinetti, Alberto Savinio, Giorgio De Chirico, Aldo Giuntini, Arturo Dazzi, Paolo Ferrari, Gaetano Carlo Chelli, Carlo Carrà, Mino Maccari, Curzio Malaparte, Enrico Pea (nella foto al Pasquilio) e tanti tanti. Interverranno Alessandro Amorese, editore e deputato, Sara Tognini, Paolo Camaiora e Paolo Giannotti. Sarà una occasione per tornare ad approfondire la nostra storia, l’identità apuana ma anche le varie scuole artistiche che avevano negli anni scelto la terra apuana (compresa ovviamente la Versilia storica) come propria base e come casa culturale e umana. L’ingresso è libero.