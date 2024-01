Torna Marmo all’opera. Poker d’assi della lirica per un super concerto. I big in Accademia

Si apre domenica il festival di ‘Marmo all’Opera’, edizione 2024. Organizzata dal Circolo ‘Amici della lirica’ in collaborazione con l’Accademia e il Comune, la manifestazione porterà sul palco importanti nomi del mondo della lirica. Appuntamento alle 17 nell’aula magna dell’Accademia, per un festival dedicato al centenario di Giacomo Puccini. Protagoniste due voci femminili, finaliste dell’ultima edizione del concorso ‘Marmo all’Opera’ e vincitrici del premio ‘Fondazione Renata Tebaldi’. Si tratta del soprano Rossella Lo Grego, che ha calcato le scene di importanti teatri quali la Fenice di Venezia, lo Sferisterio di Macerata e il Regio di Torino, oltre a numerosi teatri internazionali come il Royal Opera House di Muscat e teatri cinesi. Dopo il debutto nel 2014 quale Musetta ne ‘La Bohème’, il suo repertorio ha poi abbracciato ruoli impegnativi di Puccini, Verdi e del verismo e si sta perfezionando con Donata D’Annunzio Lombardi. L’altra voce femminile, Tonia Langella, ha studiato canto lirico al Conservatorio San Pietro a Majella dove si è laureata con il massimo dei voti. Ha seguito le masterclass di Bruno Praticò e si è perfezionata con la guida del mezzosoprano Cristina Melis. Ha studiato all’Università ‘L’Orientale’ di Napoli dove si è laureata in cinese e inglese. Mezzosoprano belcantista, debutta quale Rosina ne ‘Il barbiere di Siviglia’ nel 2014, calcando palcoscenici prestigiosi come il San Carlo di Napoli, il Maggio Musicale Fiorentino e il Bellini di Catania, con un vasto repertorio che l’ha portata ad affrontare anche ‘Carmen’ al Teatro Verdi di Trieste. Voce solare, brunita e squillante è quella del giovane tenore Lorenzo Papasodero, che ha debuttato nel maggio 2023 quale Rodolfo ne ‘La Bohème’ e due debutti nel ruolo di Turiddu in Cavalleria Rusticana e di Beppe in Pagliacci. Nel suo repertorio figurano ‘La Traviata’ e ‘Macbeth’ di Verdi, ‘Tosca’ e ‘Madama Butterfly’ di Puccini e ‘L’elisir d’amore’ di Donizetti. Al pianoforte il maestro Cesare Goretta, già protagonista di eventi di successo in città. Il costo è di 20 euro a posto, con prenotazioni nei consueti canali del circolo degli Amici della Lirica o a [email protected].