Torna la Tac per i pazienti oncologici dopo l’intervento della Cisl

Dopo la denuncia della Cisl pensionati, l’Asl ha risposto all’appello del sindacato, e ora finalmente dopo mesi di attesa i pazienti oncologici avranno accesso alla Tac. Il sindacato diretto da Andrea Figaia aveva tuonato contro l’azienda sanitaria non solo per le liste di attesa, ma anche perché trattandosi di soggetti fragili in tutti i sensi, non si potevano permettere di aspettare né tantomeno di eseguire l’esame a pagamento.

"Dopo il nostro articolo i pazienti oncologici che aspettavano di sapere qualcosa sul loro stato di salute – scrivono dalla Cisl Pensionati –, sono stati contattati da Asl per eseguire l’accertamento radiodiagnostico che li aiuterà a proseguire il loro percorso di cura. Ce lo riferiscono alcuni nostri pensionati che con disperazione prima, e gratitudine poi, ci hanno segnalato il problema. Speriamo che sia stato, come ha risposto Asl, un problema dovuto alle ferie estive, che comunque non giustifica l’accaduto, il cancro non va in vacanza.

Vigileremo che il problema non si ripresenti. Invitiamo i pensionati e i cittadini tutti, a denunciare le carenze nella sanità, nei servizi in generale e a rivolgersi senza timore al nostro sindacato, che li tutelerà in anonimato. Pronti ad essere tutori del diritto alla salute – concludono dal sindacato dei pensionati – a difesa del servizio pubblico equo e sostenibile, e di ogni altro diritto inalienabile di cittadini e cittadine".