Torna la ’Scuola contadina’. Il progetto della Casa Rossa

La Casa Rossa Occupata ha dovuto abbandonare il vecchio immobile dell’Anas, a Montignoso, dopo lo sgombero, ma l’esperienza sociale non si ferma. Il collettivo ha infatti organizzato un’altra edizione della ’Scuola contadina’, iniziativa nata come progetto di formazione e scambio di saperi agricoli: libera, gratuita e autogestita. Una proposta che va avanti da tre anni, diventata anche una "comunità eterogenea in costante crescita ed evoluzione – sottolineano dalla Casa Rossa –. Crediamo sia sempre più importante che nelle nostre geografie si creino reti contadine e solidali capaci di vivere e immaginare il territorio secondo i principi dell’agroecologia. La ’Scuola contadina’ in questo senso alimenta collaborazioni e cerca di essere il collante tra le realtà agricole liguri-apuane e tutti coloro che si avvicinano al mondo delle autoproduzioni. Per questo la quarta edizione attraverserà molteplici realtà. La ’Scuola contadina’ può rappresentare uno sforzo verso la costruzione di autonomia che attraverso il cibo parli di giustizia climatica, riappropriazione della Terra, lotta all’estrattivismo selvaggio e di autogoverno del territorio. Ricordiamo che per i corsi è necessario prenotare".

Si parte oggi (9.30-12) con cosmesi naturale al circolo Arci La Serra di Lerici (referente Claudia 339 1815555). Il 15 febbraio ancora cosmesi naturale al circolo Arci Battifollo di Sarzana (referente Claudia 339 1815555). Il 15 marzo appuntamento con gli erbi della tradizione, riconoscimento, raccolta e lavorazione a Montignoso (referente Irene 333 7852674). Ancora a Montignoso il 22 marzo corso di potatura e cura dell’oliveto (referente Antonio345 2129924). Poi altri incontri fino a giugno.