Torna la Ocean Viking con 15 migranti a bordo

Dopo diversi mesi, Marina torna ad essere porto sicuro per i migranti. Salvo imprevisti dovuti alla navigazione o al maltempo che potrebbero cambiare la data di arrivo in porto, dovrebbe essere domani il giorno dello sbarco in banchina a Marina della nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée.

La Ocean Viking, battente bandiera norvegese, era già approdata in passato tre volte lungo le coste apuane, tra cui l’ultima volta lo scorso mese di luglio, quando arrivò al porto di Marina con a bordo 261 migranti. Se lo sbarco della scorsa estate fu il più numeroso dei quattordici sino ad ora avvenuti a Marina, quello di domani si preannuncia invece quello con i numeri più bassi tra tutti quelli avvenuti dal 2023 a oggi, con appena 15 persone che saranno accolte in banchina.

Complessivamente a bordo della Ocean Viking erano presenti 25 migranti, soccorsi nei giorni scorsi lungo le acque del Mediterraneo meridionale, e tra loro anche donne e minori non accompagnati. Non tutti sbarcheranno però al porto di Marina, perchè le autorità hanno deciso di far scendere una decina di persone, i minori, al porto di Trapani in Sicilia. Le altre 15 persone rimaste a bordo arriveranno invece al porto di Marina.

Complessivamente per il porto apuano, tenendo conto del primo arrivo a gennaio del 2023, quello di domani sarà il quindicesimo sbarco; il primo del 2025. Un numero che conferma lo scalo di Marina tra i porti più attivi a livello nazionale, avendo accolto fino ad ora 1809 persone. Il primo sbarco è avvenuto il 30 gennaio 2023 proprio con la Ocean Viking con 95 persone a bordo. Fu quindi la volta, il 19 aprile e il 5 giugno 2023, della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e 19 luglio 2023, la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò invece con 196 e 214 persone.

Per due volte consecutive è stata poi la volta della Open Arms: il 22 agosto con 196 migranti a bordo e il 4 ottobre con 176, il 22 novembre, è tornata invece la Life Support con sole 21 persone, mentre il 28 dicembre è stata la volta della Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119. Il 2024 si era aperto il 3 febbraio con la Humanity One con 64 persone a bordo, mentre il 20 marzo ha fatto ritorno la Geo Barents da cui sono sbarcati ben 249 migranti; il 20 maggio è tornata la Humanity One con 70 persone e ancora, la scorsa estate, per due volte la Ocean Viking: il 12 giugno con 64 e il 13 luglio con 261 persone a bordo.