Torna la lizzatura del marmo. Rievocazione storica a Resceto

Rivive oggi a Resceto la lizzatura del marmo. Si tratta di una rievocazione storica giunta alla terza edizione dopo la ripresa con l’associazione Resceto Vive. La lizzatura è l’antico metodo di trasporto dei blocchi di marmo, imbrigliato tra possenti cavi d’acciaio e appoggiato sopra le lizze di legno (i parati). Utilizzando una sapiente e rodata tecnologia essenziale, sfruttando le leggi della fisica, con coraggio e abnegazione, i 13 lizzatori dell’associazione Resceto Vive porteranno circa 16 tonnellate di blocchi di marmo ai piedi della storica via Vandelli, nell’emozione del suono umano che accompagna le lizze e il sibilo dei cavi d’acciaio tipici della discesa. Un metodo per trasportare il marmo dalla cava al poggio caricatore, attivo fino agli anni Sessanta. Oggi, a partire dalle 17, la Compagnia di lizza di Resceto, sotto la regia dell’associazione Resceto Vive, offrirà questo spettacolo unico al mondo. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. E’ consigliato un abbigliamento sportivo e scarpe da trekking.

Umberto Bonini, Riccardo Fialdini, Daniele Gizzi, Morris Fazzi,Guido Bertuccelli, Paolo Baldini, Giorgio Baldini, Michele Matelli, Raffaele Baldini, Mirko Giannaccini, Matteo Tonante, Ottorino Fialdini, Filiberto Baldini sono i protagonisti della Compagnia di lizza 2024. Per rendere più accogliente il paese, i volontari dell’associazione hanno pulito i bordi della strada tra Gronda e Resceto. Il problema della Ztl e dei parcheggi è stato superato: grazie a un accordo con il Comune e la Polizia municipale, via Alta Tambura oggi resterà aperta. Sarà attivo ogni 10-15 minuti un bus navetta gratuito a 2,5 km dal paese (sopra Gronda) che si potrà raggiungere liberamente. Ad attendere i visitatori a Gronda saranno presenti i volontari di Resceto Vive che gestiranno i parcheggi. L’associazione Resceto Vive mette a disposizione gratuitamente acqua fresca grazie al supporto di Fonteviva. Al termine della rievocazione il paese di Resceto offrirà uno ’Street food’ di prodotti delle Apuane, con musica dal vivo e tanta allegria.

Angela Maria Fruzzetti