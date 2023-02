Torna la Castagna bike su strada

Dopo l’edizione test del 2022, torna l’evento cicloturistico per gli amanti delle ruote. Il 14 maggio andrà in scena la Castagna Bike On The Road, prima edizione ufficiale dopo la sperimentazione. Varie tipologie di bici ma stesso approccio e un format audace ma fedele allo stile Castagna Bike. Una manifestazione in crescita, che al debutto nel 2022 aveva registrato ben 500 partecipanti. La scorsa settimana si è svolto il primo incontro con i sindaci coinvolti dal transito della corsa ne i loro comuni, occasione per confrontarsi e apprendere che Castagna Bike On The Road è attesa. Castagna Bike è l’evento storico delle due ruote in Lunigiana. Castagna Bike On The Road è un passo avanti, proponendosi agli appassionati senza cronometro, con l’aggiunta di punti ristoro per scoprire le bontà del territorio. Castagna Bike On The Road porterà gli sportivi sulle strade meno note della Lunigiana il 14 maggio. I tre percorsi sono disegnati per assecondare tutti i livelli dell’ escursionismoi. Gli itinerari condividono la partenza da Filetto: i chilometri iniziali saranno condivisi e dopo l’uscita dal borgo l’asfalto porterà a Bagnone. Giunti a Licciana Nardi le strade si divideranno: bisognerà scegliere tra percorso corto, medio o lungo con 35, 50 oppure 80 chilometri.