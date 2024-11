Torna la casa di Babbo Natale. Conto alla rovescia per la magia. Mercatini, trenino e giro in pony

A Natale Pontremoli diventa la città dei bambini dove Babbo Natale non porta più regali perché lui stesso è già un dono meraviglioso. E’ scattato il conto alla rovescia per la tradizionale apertura della Casa di Babbo Natale nei sotterranei della Vetrina della Città che è la sede del raduno dei personaggi fiabeschi raccontate dalle fiabe di ogni tempo. L’inaugurazione è prevista per il questo sabato alle 15. La Magica Casa rimarrà visitabile per tutto il periodo natalizio dalle 15 alle 19 nelle giornate del 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre e 5, 6 gennaio 2025. E’ lì la fabbrica del nostro immaginario dove sarà possibile ascoltare le incredibili storie del burbero Grinch, lasciarsi incantare dai racconti fantastici della super tata Mary Poppins, visitare lo studio d’arte della famosa stilista Crudelia De Mon, incontrare le sorelle Elsa e Anna nel loro palazzo incantato,scoprire i segreti degli Elfi amici del pacioso vegliardo e infine incontrare la grande cantastorie Mamma Oca. Non mancherà ovviamente Babbo Natale, sempre pronto ad accogliere le letterine e i desideri di tutti, insieme a tante sorprese e magici personaggi. Anche quest’anno si invitano i bambini a riscoprire il piacere delle scrittura depositando una letterina (carta e penna) nella casella postale della Casa. La vera magia del Natale è racchiusa tra le righe di queste letterine elencando i propri desideri. Ci attende un’esperienza immersiva tra elfi indaffarati, fate, gnomi e centinaia di lucine, abeti e fiocchi di neve che danno l’impressione di un’atmosfera della Lapponia. Ad accompagnare l’apertura della Magica Casa di Babbo Natale 2024, non mancheranno poi divertenti attività e laboratori per bambini, i deliziosi mercatini natalizi, le passeggiate sui pony organizzate dal Country Pony Club, spettacoli e l’immancabile Trenino Lillipuziano. Simbolo del Natale più classico i mercatini natalizi prendono semnpre più piede. Il format è sempre lo stesso: bancarelle addobbate a festa che offrono i più svariati oggetti regalo da mettere sotto l’albero.

Dai prodotti enograstronomici alle delizie al cioccolato, i tradizionali dolci locali. L’allestimento, le scenografie i lavori sartoriali sono stati curati dal gruppo ’Le Gatte da pelare’ con la collaborazione del Centro giovanile ’Mons. G. Sismondo’, Pro Loco Pontremoli, Aurora Domus, Società della Salute della Lunigiana, Country Pony Club, Animante, Compagnia del Piagnaro, Gruppi scout Pontremoli 1 e 2, Protezione Civile, Gruppo Falò S. Geminiano, Gruppo Falò S. Nicolò, Pro Loco Borgo del Piagnaro Mani e Menti.

Natalino Benacci