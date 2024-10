Torna il Piano dell’arenile. Nuovi parcheggi a Marina

Torna in commissione il Piano Attuativo degli Arenili e dei viali che andrà a modificare il volto della costa massese. Tra erosione, la voglia di ’rinfrescare’ il litorale e il cambiamenti economico commerciali, il Comune si trova di fronte a una richiesta di cambiamento, che si è concretizzato nella riunione della commissione Urbanistica di ieri, che si concretizzerà con più parcheggi a Marina, maggiore attenzione per le strutture balneari in caso di mareggiate, un destino diverso per la ciclopedonale Tirrenica.

Al tavolo si sono presentati i progettisti, Andrea Piccinini geologo, Fabio Nardini architetto che hanno spiegato le novità del documento. "Tra il Frigido e Brugiano – ha detto Nardini – la pedonale si sposta da lato monte per lasciare spazio alla nuova passeggiata e per recuperare i parcheggi lato mare della zona centrale di Marina di Massa. L’altra novità sarà alla Partaccia, dove la ciclopedonale all’altezza della torre Fiat non passa lato mare, ma prenderà il percorso lato monti".

Un punto anche sul problema dell’erosione: "Il piano non si occupa – precisa Piccinini – di rimediare ai fenomeni erosivi, però questi hanno costituito la base per costruire regole in grado di poter affrontare la pianificazione. Nel 2023 i fenomeni erosivi hanno subito un’ulteriore sviluppo e accelerazione per una serie di mareggiate, come quella del 3 novembre 2023 a seguito di una tempesta marina vera e propria che ha interessato in particolare in tratto della Partaccia, del Cinquale, Poveromo e Ronchi, producendo ingenti danni alle strutture. Nel tratto di Ronchi ha prodotto l’uscita dei frangenti negli stabilimenti balneari, unico ostacolo all’ulteriore espansione verso nord. Quello che è emerso è che l’arenile non è più in grando di opporsi in maniera significativa agli effetti della mareggiata. E’ emersa una riflessione che ha portato a modifiche del piano presentato nel 2022, retrocedendo la fascia che riguarda le strutture e i servizi".

Rientrato quindi l’allarme lanciato dalla società Verve, che possiede la torre Fiat con il vice presidente Doriano Cranco, sulla ciclopedonale Tirrenica che, secondo le carte sarebbe dovuta passare all’interno del parco della tenuta. Durante la commissione è emerso che la pista non entrerà all’interno del parco.