Torna il concerto dei ’Re Magi cantori della stella’

Il Centro francescano internazionale di studi per il dialogo fra i popoli ha promosso e organizzato per questa mattina, alle 10, nel nunicipio di Massa, al primo piano (anagrafe), l’annuale concerto ’I Re Magi cantori della stella’ per fare gli auguri di buon Natale e buon anno alla città nell’occasione dell’accensione dell’albero di Natale addobbato con i lavori dei bambini delle scuole di Massa e del presepe. Collaborano all’evento i bambini della 4ª classe della scuola primaria Bresciani dell’Istituto comprensivo Don Milani, guidati dalle insegnanti Antonina Pianelli e Monica Nicolini, e la scuola media Giorgini di Montignoso e l’Istituto Enrico Pea di Seravezza guidati dal maestro Gigi Pellegrini. Inoltre danno il loro contributo la poetessa Tonina Tessa, il gruppo folk di Bedizzano, le violiniste Cecilia Barbu e Anastasia Lysenko della Scuola comunale di Carrara, guidate dall’insegnante Benedetta Mignani, e i docenti di Rc Music di Avenza Cristina Aleo (pianoforte), Michelangelo Surdo (chitarra) e Anna Saponati (canto). La manifestazione è patrocinata dalla Provincia, dal Comune di Massa e dalla Scuola Tessitori di Pace. Ai partecipanti verrà donato un libretto sui Magi.