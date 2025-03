Torna il Carneval Profano dopo cinque anni

di Daniele Rosi

Maghi, musici e trampolieri per una giornata di festa e convivialità. Ritorna ad Avenza, con tante novità, il Carneval Profano organizzato dalla Pro Loco Avenza sulla Francigena e il patrocinio del Comune. Domani dalle 15 fino a sera le strade del centro storico di Avenza si trasformeranno in un luogo di magia e divertimento, animando le strade e le piazze del borgo dal ponte di via Menconi fino a piazza Lucetti con artisti di strada, musica dal vivo, bancarelle e tante sorprese tra cui anche una spettacolare mongolfiera statica alta ben 8 metri, principale novità di questa settima edizione.

A presentare la nuova edizione sono stati Claudio Poletti e Pietro di Pierro per la Pro Loco Avenza e l’assessore Lara Benfatto. "Siamo felici che quest’anno si possa finalmente celebrare il Carnevale Profano, un evento molto atteso e sempre partecipato in maniera importante – ha spiegato Benfatto -. Si tratta di un evento unico nel suo genere che promuove il carattere identitario di Avenza e stimola la creatività e la fantasia". Ricco il programma del carnevale profano,che si aprirà alle 15 con speciali spettacoli di animazione. Alle 16 in piazza Finelli spazio invece a ‘Pindarico’ che proporrà uno spettacolo di trasformismo sui trampoli e poi ancora per le strade del centro ci saranno spettacoli a tema Harry Potter, bolle di sapone con l’associazione ‘Gioca la piazza’, truccabimbi e ben trenta postazioni con giochi in legno, senza poi dimenticare le bancarelle del mercatino. Non mancherà poi la musica dal vivo con il Trio Marconi e i Kensho, mentre i trampolieri itineranti del Circotà proporranno uno spettacolo di fuoco e poi, alle 19, bruceranno il tradizionale fantoccio nella piazza davanti alla chiesa di San Pietro.

L’ultima edizione del Carneval Profano risale a prima della pandemia, e per simboleggiare il ritorno del Carneval Profano, la Pro Loco ha deciso di usare il disegno della prima edizione, realizzato da Natalia Caprili. "Siamo molto felici di tornare quest’anno con questa bella manifestazione – dice il presidente della Pro loco Avenza sulla Francigena Sascha Biggi -. Il 2025, tra l’altro, è anno giubilare e vorremmo che Avenza, in forza della sua storia, fosse sempre più al centro di appuntamenti ed eventi culturali. Grazie infine al Comune e all’amministrazione che ci hanno sostenuto". "Questo evento ha saputo ritagliarsi un’identità ben precisa - ha aggiunto Claudio Poletti - e va sottolineato l’impegno di Pro Loco, della parrocchia e della Pubblica assistenza, per portare un giorno di festa ad Avenza".