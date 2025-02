Tonlazzerini apre ‘Da Pierino’. Una nuova sfida a Ricortola

Lavora ormai da quasi mezzo secolo ma la passione per il mondo della ristorazione è rimasta intatta e Piero Tonlazzerini (nella foto), conosciuto da tutti come Pierino, è pronto per una nuova sfida. Domenica in via Pietrasanta 183 a Ricortola, nella sede dell’ex ‘Pizzeria Da Dante’, inaugura il suo nuovo locale: una pizzeria e bisteccheria che stavolta porterà il suo nome, ‘Da Pierino’.

"Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quando ho iniziato come cameriere al Fornaretto – racconta il noto ristoratore massese oggi 61enne –. Avevo solo 13 anni. Erano altri tempi in cui il mestiere lo imparavi davvero. Sono partito dalla sala per poi ritrovarmi con la pala in mano a fare il pizzaiolo e ad imparare tutti i segreti del forno. Da lì è iniziato un percorso che mi ha dato tante soddisfazioni sia fin quando sono rimasto sotto padrone che quando ho deciso di fare il grande passo e mettermi in proprio.

Gli ultimi 8 anni di conduzione del bar pizzeria trattoria Oasi in via Oliveti sono stati particolarmente intensi, caratterizzati anche dal difficile periodo del Covid che ha messo tutti a dura prova, ma mi hanno insegnato tanto. Adesso mi accingo ad affrontare questa nuova avventura con lo stesso entusiasmo di sempre, con l’intento di garantire dei prodotti ed un servizio di qualità (buone pizze e bistecche giganti) ma anche di continuare a fare ristorazione a modo nostro accogliendo i clienti col sorriso sulle labbra in un ambiente accogliente e in un clima spensierato e familiare".

Istrionico e vulcanico, Pierino è un affabile padrone di casa. Tifoso della Massese, negli ultimi anni il suo locale è diventato il ritrovo dei pranzi pre-partita per i giocatori zebrati e lui aveva dato il suo contributo alla causa bianconera.

Gianluca Bondielli