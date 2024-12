’The Piccirilli factor’. Il documentario apuano arriverà in primavera

Una proiezione privata del documentario “The Piccirilli Factor” per le guide del Metropolitan Museum of Art. "Trovo straordinario che le guide del Met, probabilmente tra le più esperte negli Stati Uniti, abbraccino l’idea di vedere un film che completa la narrativa attuale sulla vita e le opere dei fratelli Piccirilli che, nati in Italia a Massa hanno portato negli Usa, e specificatamente a New York, una insuperata produzione artistica" commenta Eduardo Montes-Bradley, sceneggiatore e regista. L’interesse del Met nel promuovere la visione del film è dovuto anche alla presenza nel museo di due opere importanti dei Piccirilli: Fragilina di Attilio Piccirilli e The Seal di Furio. Il film sarà proiettato a Massa in primavera.