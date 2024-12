Ladri con tute anti Covid tentano furto in villa. Le immagini choc

Pontremoli (Massa Carrara), 15 dicembre 2024 – Ladri tentano di svaligiare una villa, ma il sistema d’allarme avverte il padrone di casa che assieme ad alcuni amici li mette in fuga. Era già successo qualche settimana fa nella stessa zona. Ma allora l’incursione ladresca era andata a buon fine con il derubato che alla sera si è messo le mani nei capelli perché gli era stato ripulito l’appartamento. Venerdì sera, verso le 18.30, molto probabilmente la stessa coppia, che pare agisca indossando tute monouso in tyvek (quelle del tempo del Covid per capirci), col supporto di un basista, ha provato a violare una villa in via dei Veterani dello sport in zona Stadio Lunezia. Ma il sistema di allarme ha segnalato immediatamente al proprietario la presenza di persone che stavano avvicinandosi agli edifici dopo aver attraversato una zona verde. Assieme ad altri amici che in quel momento si trovavano con lui il proprietario della villa è arrivato sul posto e a quel punto i malviventi se la sono data a gambe lungo via Wojtyla.

Un tentativo di furto fortunatamente sventato in casa in un orario che forse non si credeva a rischio. Come dire che i criminali hanno alzato il tiro e ora osano anche in orari in cui è possibile imbattersi in inquilini e o persone anziane e sole con conseguenze imprevedibili. Nell’abitazione c’erano anche altre persone che sul momento non si sono accorte di nulla perché l’intervento immediato del proprietario e dei suoi amici hanno fatto da deterrente. Ma se l’abitazione non fosse stata protetta dal sistema d’allarme i due ladri in tuta bianca si sarebbero intrufolati dentro casa e l’epilogo avrebbe preso forse un’altra direzione. Una serata che avrebbe anche potuto caratterizzata da attimi drammatici e toni rocamboleschi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno dato il via alla ricerca dei soliti ignoti. Nella stessa serata è stato segnalato nella zona di Verdeno un altro tentativo di intrusione in casa privata. Anche questo però fallito.