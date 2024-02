Tenta di rapinare con un coltello il titolare del ’Kebab’ sul viale

Entra nel locale con un grosso coltello in mano minacciando il titolare. E’ successo tutto in una frazione di secondo quando il proprietario del kebab in viale XX Settembre si è trovato davanti un uomo che brandiva una lama chiedendo i soldi presenti nella cassa. Ma fondamentale è stato il sangue freddo dell’uomo che non si è fatto intimorire lanciando in poco tempo l’allarme alla centrale della Lince, la vigilanza privata, così mentre nel locale si consumava il tentativo di rapina, gli uomini della vigilanza salivano in macchina dirigendosi verso l’attività. L’Sos lanciato è stato ricevuto da due radio pattuglie che si sono recate in zona cogliendo sul fatto il rapinatore che ha optato per darsela a gambe. Al momento sono state attivate anche le forze dell’ordine che hanno subito raccolto la testimonianza dell’uomo, ancora sotto shock, per poi dirigersi alla caccia del rapinatore. Un tentativo di rapina che poteva trasformarsi in tragedia, ma che con la prontezza degli uomini della vigilanza ha trovato tutt’altro epilogo.