Telecamere senza pietà. Nuova raffica di multe

Cittadini infuriati per la nuova raffica di multe all’isola ecologica di Nausicaa in viale Zaccagna. Le telecamere non hanno risparmiato nessuno e in tanti adesso dovranno pagare 165 euro di multa. A tutti loro viene contestato l’abbandono al suolo di sacchi fuori dagli appositi contenitori. Ma i cittadini lamentano che quegli stessi contenitori sono sempre pieni e non sanno dove conferire i rifiuti. Una situazione difficile per chi deve liberarsi delle cose da smaltire, e che sta portando nelle casse comunali parecchie migliaia di euro.

Una strage di multe che nei mesi scorsi aveva visto un cittadino prenderne ben nove, e che ha già fatto ricorso al Tar per le pesanti sanzioni a suo danno. Non tutti sanno che nell’isola di cortesia della multiservizi di viale Zaccagna è operativo un sistema di telecamere, e nonostante il sistema sia segnalato, in molti o non lo vedono o non sanno che il sistema legge le targhe, e in caso di abbandono dei sacchi neri o della spazzatura fuori dagli appositi contenitori sono punibili con una multa da 165 euro.

"Richiamato l’articolo 3 della legge 689 – recita il verbale del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa", e ancora "il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, o in sua vece, l’usufruttuario, o se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà". Insomma una dicitura che in parole povere sanziona quei cittadini che nel caso in cui gli appositi contenitori siano pieni, come lamentano da più pardi, lasciano la spazzatura ai piedi dei bidoni.