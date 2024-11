Telecamere ad Avenza. Sicurezza in arrivo

Un nuovo sistema di videosorveglianza per Avenza e lo Stadio. In particolare per Avenza dopo le numerose proteste del comitato ‘Avenza Resiste’, saranno collocati numerosi occhi elettronici. In particolare le telecamere saranno situate in via Sforza e via Toniolo, spesso teatro di episodi di violenza, spaccio e microcriminalità che da mesi vedono la questura impegnata nei controlli ad alto impatto. Il Comune di Carrara è risultato tra gli enti beneficiari di una contribuzione pubblica statale del ministero dell’Interno riservata al rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza di 28mila e 450 euro, a cui si aggiungeranno altri 42mila euro di fondi comunali per un totale di oltre 70mila euro. "Premesso che questa amministrazione comunale considera i sistemi di videosorveglianza come uno strumento di primaria importanza per la sicurezza dei cittadini – si legge nella determina di progettazione esecutiva –, in questa ottica nel corso degli anni è stato dato impulso all’implementazione sia del sistema di videosorveglianza che di quello di lettura targhe veicoli. Con la determina del 12 marzo 2024 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica per l’ottenimento di un finanziamento del ministero dell’Interno, per incrementare la sicurezza urbana". Il sistema di videosorveglianza servirà a registrare eventuali episodi di violenza così da consentire alle forze dell’ordine di intervenire sul caso, ma anche a monitorare le strade prescelte, e rassicurare i cittadini consentendo una maggiore vivibilità dei quartieri". Le telecamere saranno segnalate da appositi cartelli illuminati che dovrebbero fungere da ulteriore deterrente.