Teatro Torna la rassegna in dialetto massese

Torna al teatro Guglielmi l’associazione Teatro Città di Massa in occasione della XVI rassegna di teatro in dialetto massese patrocinata dal Comune. La compagnia presenta una commedia in tre atti buffi dal titolo: “Con pomi cotti e simulìn... o t’unvecchje o t’ardivente fantìn!!!”, traduzione e adattamento a cura del team dell’associazione del testo “Che bella età la terza età!” dell’autore carrarese Enzo De Fazio. Lo spettacolo, molto atteso e tutto da ridere, andrà in scena giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio, alle ore 21. Parte del ricavato della serata di domenica sarà devoluta all’Anffas onlus Massa-Carrara.

La trama. Cosa può accadere quando si unisce un gruppo di arzilli vecchietti con le loro storie, i loro pregi e i loro difetti, caldi sentimenti, gioie e dolori? Se poi si aggiungono una divertente e tirchia ’capogruppo’, il suo fedele assistente e altri originali personaggi, ecco che verrà fuori un quadro d’insieme che farà divertire, ma anche riflettere.

La regia è di Filippo Badiali. Nel numeroso cast figurano Maria Rosa Cavazzuti, Vasco Lari, Stefania Buffa, Daniela Fazzi, Piero Alberti, Stefano Bellé, Luciano Pelliccia, lo stesso Filippo Badiali, Federico Massa, Roberta Balloni, Barbara Bugliani, Floriana ’Bambi’ Albertini, Sara Tongiani Pucci, Tamara Bianchi, Nicolò Barbato e i giovanissimi Samuele Basteri e Marta Vita. Le scene sono di Guido Giusti, le luci di Giancarlo Zaccagna, la fonica di Gilberto Toso. Il direttore di scena è Martina Grassi, il responsabile di produzione Daniele Lorenzetti. Rammentatrici Emanuela Ghio e Francesca Totaro, fabbisogno scenico di Mariella Della Pina e Federica Cattani, foto di scena Fabio Della Pina. Hanno collaborato Fabio Grassi, Claudio Barbato, Valentina Farina, Lorenzo Dameno ed Erik Bruni. Prevendite già aperte online su Vivaticket.it. La biglietteria al teatro Guglielmi sarà aperta martedì 6 maggio, dalle 9 alle 12.30, mercoledì 7 dalle 15.30 alle 19, e tutti i giorni di spettacolo dalle 17.30 alle 21.

E’ l’ultimo dei tre appuntamenti stagionali della XVI rassegna di teatro in dialetto massese, promossa dal Comune con le compagnie dialettali, che ha già visto rappresentate al Guglielmi, con grande successo di pubblico, le opere "I morti i ne paghene le tasse", della compagnia Teatro Comico Dialettale Massese, e "Na moghja en piazza Stazion e n’altra en piazza di Culi... co’ rispetto parlando" della compagnia Pan fatto ‘n cà.