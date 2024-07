Teatro nel Rifugio antiaereo. Un ’giallo’ dentro la Martana

Un set insolito, che per la prima volta prende vita nel segno del teatro in giallo grazie all’estro della compagnia apuana Gioca Mistero. Il team di attori porterà infatti in scena domani alle 18.30 nel Rifugio antiaereo della Martana la seconda parte de “Il mistero delle pietre silenziose“, spettacolo diviso in due episodi (il primo era andato in scena al Mug2).

"Si intitola “Il segreto sepolto“ e vede Marco Ughetti, il nostro investigatore, proseguire nella ricerca iniziata al Museo Guadagnucci del suo professore scomparso da anni – spiega Andrea Mosti, presidente dell’associazione, anticipando qualche dettaglio della trama – Arrivato nel centro di Massa e scoperto che le tracce portano al RAM la sua ricerca lo porterà a scontrarsi con strani personaggi. Una donna debole di mente rimasta intrappolata, nella sua testa, ai bombardamenti della città degli anni ‘40 sembra avere degli indizi per aiutarlo. Volti conosciuti e nuovi personaggi entreranno in scena, l’ombra di una vecchia nemica metterà tutti in pericolo e solo Marco Ughetti, con la sua prontezza di spirito, farà un patto per cercare di salvare tutti". Il format della ’passeggiata con delitto’ sta prendendo sempre più piede, prova ne sia il fatto che le iniziative a tema registrano in poco tempo il tutto esaurito. Le repliche, a proposito, de “Il mistero delle pietre silenziose“, per chi non è riuscito a partecipare ai primi due episodi, saranno replicate da GiocaMistero il 7 agosto (“Delitto al museo“, al Mug 2) e il 21 agosto (“Il segreto sepolto“, Ram). "Per l’evento alla Martana ringraziamo il Comune di Massa – aggiunge Mosti – che lo offre ai partecipanti avendolo inserito nel calendario degli eventi dell’estate". Ma cos’è una passeggiata con delitto? Una sorta di Cluedo vivente con tanto di indizi, sospetti e rebus. Capita sempre più spesso di imbattersi, passeggiando per la città, in strani personaggi dall’aspetto curioso o sospetto... Dietro parole e sguardi si celano indizi, segreti e complotti. Il format prevede che il pubblico, gruppi di una quarantina di persone per un paio d’ore di divertimento, viene guidato in una sorta di tour alla scoperta di spazi e luoghi. Un percorso a tappe nel quale, oltre a ricevere brevi cenni storici e folkloristici, si assiste alle scene chiave di un giallo. I partecipanti, anche ponendo le domande giuste ai sospetti, potranno risolverlo spesso anche ricorrendo a indizi disseminati sul percorso con QR code scansionabili. Al termine, un breve questionario per testare la comprensione della storia: la squadra con il punteggio migliore sarà dichiarata vincitrice dell’evento. Info 349/5549536, [email protected]; www.giocamistero.com

Irene Carlotta Cicora