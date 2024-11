Teatro La famiglia Addams diventa musical

Dal fumetto creato da Charles Addams negli anni ‘30 una divertentissima ‘musical comedy’, nata dalla penna e dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice, ha visto il suo esordio nel 2010 a Broadway con Nathan Lane nei panni di Gomez Addams e Bebe Neuwirth in quelli di Morticia. E oggi arriva agli Animosi per portare a teatro tutta la famiglia. Ispirandosi alla nota serie televisiva degli anni ‘60 la Compagnia della Corona riporta in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa sgangherata famiglia d’altri tempi. Un doppio appuntamento per domani, alle 17 e alle 21, con lo spettacolo fuori abbonamento proposto dal cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana.

Un grande classico che farà divertire grandi e piccini, con musiche e testi Andrew Lippa, libretto Marshall Brickman e Rick Elice, regia e traduzione italiana di Salvatore Sito, le coreografie Silvia Raschi e la direzione musicale Rosa Sito. Gli interpreti sono Andrea Rodi, Barbara Corradini, Antea Galli, Pasquale Gramegna, Guido Turchi, Luca Benini, Barbara Bertoni, Luca Gallo, Alessio Zampa, Luca Mazzamurro, Leonardo Pesucci, Lara Moretto, Silvia Ghirardini, Mattia Baldacci, Riccardo Ciabò, Mattia Cavallari, Paride Scocco, Federico Bassolino, Valentina Vetrone, Tania Mantellassi, Giorgia Morana, Valentina Fabbretti.

La storia vede la giovane Mercoledì innamorata di Lucas, un ragazzo appartenente a una “normale” famiglia americana. I due vorrebbero coronare il loro amore con il matrimonio. Confidarlo a sua madre potrebbe risultare un problema e la complicità tra la ragazza e suo padre li condurrà a mantenere lo scomodo segreto. Un invito a cena in casa Addams porterà le famiglie dei due giovani innamorati a conoscersi meglio e confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti.

La biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi (ore 10/12.30 e 17 /18.30) e domani (ore 10/12.30 e 18/21). Il costo per platea e palchi centrali è di 22 euro, 20 euro ridotto; palchi laterali 16 euro, 14 ridotto; loggione 12 euro, 11 ridotto. I biglietti sono acquistabili anche a prezzo intero su Vivaticket. Previsto uno speciale prezzo famiglie under 14 a 5 euro con adulto pagante. Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585/641419, Teatro degli Animosi, piazza De Andrè Carrara, telefono 0585/641317 oppure [email protected].