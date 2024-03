Teatro Il musical di ’7 spose per 7 fratelli’

Spazio al musical al Teatro Guglielmi. Domani, sabato e domenica (ore 21) va in scena infatti ’7 spose per 7 fratelli’, prodotto dalla Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical e la regia di Luciano Cannito. E’ una nuova e divertente edizione ispirata al celebre film. Il grande impianto scenografico, le luci e i meravigliosi costumi sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End. La direzione musicale è affidata al maestro Peppe Vessicchio, i protagonisti sono Diana Del Bufalo e Baz, nuovissima coppia del teatro musicale italiano, esplosivi, divertenti e dal talento vocale dirompente. Con loro 22 interpreti della compagnia Roma City Musical (tra spose, fratelli e pretendenti).

’7 spose per 7 fratelli’, tratto dall’omonimo film diretto da Stanley Donen (1954), è indubbiamente uno dei musical più amati dal pubblico italiano, il cui passaggio televisivo, ogni anno nel periodo natalizio, è premiato da grandi ascolti. E anche questo adattamento teatrale sta ottenendo una risposta molto soddisfacente da parte del pubblico. Il nuovo allestimento, con la regia e le coreografie di Luciano Cannito, si ispira a caratteri e ambientazioni dei western firmati da Quentin Tarantino: il taglio cinematografico di questa nuova edizione si rivela chiaramente grazie ai titoli di testa proiettati a sipario ancora chiuso. Due importanti garanzie sono la traduzione di Michele Renzullo, la stessa della storica edizione del 1998, prodotta dalla Compagnia della Rancia (con alcune differenze) e la direzione musicale di Peppe Vessicchio. La scenografia coglie nel segno e trasmette un senso di freschezza nei suoi risvolti in stile cartoon abbastanza evidenti; i costumi identificano (quasi) sempre in maniera impeccabile i personaggi e le loro azioni. Bravi i due protagonisti, Baz e Diana Del Bufalo. Tra i fratelli si fa particolarmente notare il quindicenne Leonardo Scafati, al suo debutto sul palcoscenico.