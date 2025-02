Teatro dialettale La difesa delle tradizioni

Tutti a teatro con la rassegna in dialetto massese che torna in scena al Guglielmi per la sedicesima edizione. L’evento, molto atteso e apprezzato in città, è stato presentato dall’assessora alla Cultura, Monica Bertoneri, alla presenza dei rappresentanti delle tre compagnie dialettali protagoniste. Teatro Città di Massa, Teatro Comico Dialettale Massese e Compagnia Pàn fatto ‘n Cà hanno così presentato i loro spettacoli che condivideranno con l’affezionato pubblico massese nella lingua della tradizione locale. Sulla locandina, di un bel giallo ocra, spicca il mascherone che omaggia l’ingresso su ponte Trieste, simbolo della ricostruzione dopo l’ultima guerra.

"La rassegna in dialetto – ha dichiarato Bertoneri –, oltre a farci divertire, offre un’occasione per tramandare anche ai più giovani le nostre tradizioni. Il dialetto identifica il nostro essere massesi tanto che alcune frasi e parole, spesso così precise, ci aiutano ad esprimere concetti molto più ampi portandoci al cuore della tradizione." Il programma dedicato alla rassegna in vernacolo inizia giovedì 27 febbraio e va avanti fino a domenica 11 maggio. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.

Ricco dunque il programma.

Il Teatro Comico Dialettale Massese, dal 27 febbraio a sabato 1 marzo, porterà in scena “I morti i ne paghene le tasse“, liberamente adattato in dialetto massese per la regia di Fernando Petroli. Erano presenti per la compagnia Roberto Borghini, direttore artistico, e Anna Maria Caribotti. Il protagonista della storia è Marco, massese trasferitosi in Piemonte che, vessato da moglie e suocera, sommerso da debiti e sotto sfratto, in seguito alla richiesta di documenti al Comune di Massa viene a sapere di essere deceduto. E’ una liberazione perchè “i morti non pagano le tasse”. Ma sotto insistenza delle donne di casa torna al suo paese di origine, Casette, per capire come sarebbe morto e scopre di essere rimasto sotto un bombardamento nell’ultima guerra. Da qui Marco diventa il protagonista di una serie di accadimenti che per tre serate saranno un grande divertimento per il pubblico. E lascerà agli spettatori anche una piccola morale: “quando la fortuna si ferma su di noi diventiamo diversi agli occhi della gente”

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile va in scena la compagnia “Pan fatto ‘n cà” con lo spettacolo “Na moghja en piazza Stazion e n’altra en piazza di Culi...co’ rispetto parlando”, tratto da ‘Taxi a due piazze’ di Ray Cooney per la regia di Claudia Chesi. Pietro Chesi qualcosa ha anticipato: "Il protagonista Lollo Bianchi fa il tassista ed ha una vita serena. Tanto serena che l’ha moltiplicata per due. Bigamo, vive con una moglie in piazza Stazione e con l’altra in piazza dei Culi, all’insaputa delle donne. Ma una sera, a causa di un colpo alla testa, Lollo finisce in ospedale e fornisce due indirizzi di residenza diversi. Iniziano seri guai!". Una parte dell’incasso degli spettacoli della compagnia sarà devoluto in beneficenza alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara.

L’ultima compagnia che andrà in scena in scena, da giovedì 8 a domenica 11 maggio, è l’associazione “Teatro Città di Massa”, rappresentata in conferenza da Filippo Badiali e Stefania Buffa. Il titolo della commedia in tre atti che rappresenterà al teatro Guglielmi è “Con pomi cotti e simulìn… o tu ‘nvecchje o t’ardivente fantìn!!!”, tratta da “Che bella età, la terza età!!!”, di Enzo De Fazio con traduzione e adattamento a cura del Teatro Città di Massa per la regia di Filippo Badiali. E la trama sarà tutta scoprire, e da ridere. Cosa può accadere quando si mette insieme un gruppo di arzilli vecchietti con le loro storie, i loro pregi e i loro difetti, caldi sentimenti, gioie e dolori? Si vedrà in scena. E anche l’incasso di questo spettacolo servirà per la solidarietà: parte del ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Anffas Massa Carrara.

La biglietteria del teatro per gli spettacoli della rassegna teatrale sarà aperta dal 26 febbraio www.teatroguglielmi.it. Info: info: 0585490576 – 0585490213 [email protected], Urp tel. 800013846; biglietteria –0585 41678 (int. 1)