Team Lunigiana pronto. Debutto col Quarrata

Dopo il catechismo e gli esercizi tattici ferragostani, ricominciano le domenicali liturgie del campionato di pallavolo femminile di serie C, girone B. Quella che ci apprestiamo a vivere è la prima pagina su questo palco del Volley Team Lunigiana. Evento mai registrato nel passato da una rappresentante del sottorete lunigianese, un dato che finirà per arricchire di fascino gli incroci che richiameranno sul ‘PalaBorzacca’ il pubblico delle grandi occasioni. Per il sestetto cooperativistico lunigianese, ideato dal presidente Manuel Buttini e diretto dal duo-tecnico Merello-Bragoni, è subito partita vera quella fissata per domenica alle 18 sul palazzetto di via Martiri della Libertà, contro il Blu Volley Quarrata che i rumors danno come squadra di alta classifica.

"Gara delicata proprio per il valore della squadra avversaria che affronteremo al nostro debutto sul palco della serie C Toscano – le prime considerazioni del team manager Michele Boggio –. Di certo la società del volley team lunigiana sotto le sollecitazioni del nocchiero Manuel Buttini e del ds Roberto Agnesini nel corso della campagna acquisti ha allestito una rosa ritenuta dall’osservatorio del sottorete toscano di indiscusso valore: le ragazze che la scorsa stagione si sono rese protagoniste in serie D sono state affiancate da profili che hanno avuto trascorsi in categorie superiori sia in Liguria che nel Gran Ducato. Portiamo massimo rispetto per le squadre avversarie ma con la consapevolezza di avere dentro una forza d’urto per arrivare ad accreditarsi il ruolo di matricola terribile. Noi contro le pistoiesi dovremo stare molto attenti e concentrati al massimo, anche perché vogliamo aprire la stagione bene. Sono fiducioso della squadra che nei caldi mesi ferragostani ha lavorato con entusiasmo che fa ben sperare e credo fermamente che le motivazioni del gruppo siano fondamentali per partire col piede giusto in un torneo di buon livello dove i dettagli faranno la differenza".