Tavole ad arte, la bellezza entra nel menù con lo chef Devoto

La rassegna “Tavole ad arte“, giunta alla sua II^ edizione, si ripropone giovedì alla Locanda dei Banchieri, il ristorante con la Stella Michelin di Via Porredo a Fosdinovo. Un’occasione in cui, all’interno delle sale del casale, si assisterà a un susseguirsi di mostre di scultura, pittura e fotografia. A dare il via alla kermesse, ideata dalla critica d’arte Giada Gasparotti e dallo chef Giacomo Devoto, l’artista Francesca Menconi, con la personale “Nostos“.

La Menconi, carrarese, conosce il mondo dell’arte grazie al padre da cui apprende la passione per il marmo e il modellato in creta, che perfeziona nello studio dell’artista bergamasco Massimo Facheris, a Pietrasanta. Successivamente a una prima fase, dedicata alla creazione di vasi antropomorfi, l’artista si indirizza ai reperti; una scelta che porta la sua ricerca a un tratto comune con il maestro Igor Mitoraji. "E’ l’ispirazione costante al mondo greco-romano, l’inconfondibile tratto dell’artista Francesca Menconi. I suoi busti spezzati, frammentati dal tempo passato hanno perduta la perfezione delle forme – spiega la curatrice della mostra a Fosdinovo, Giada Gasparotti – ma non la bellezza. Antiteticamente, sembrano dare forma alla fragilità e al contempo alla resilienza umana. “Nostos“, è il termine che va a riprendere uno dei termi letterali più antichi, racchiude in una sola parola nostalgia, mancanza, ricerca delle origini e anche desiderio del ritorno".

Come nella I^ edizione, anche in questa occasione lo chef Devoto realizzerà un piatto inedito, creato su ispirazione di un’opera dell’artista Francesca Menconi, resa disponibile nei suoi menù, sia alla carta che in degustazione, per tutto il periodo dell’esposizione. L’evento ha il patrocinio del Comune di Fosdinovo; il vernissage come detto giovedì, con ingresso libero, dalle 18.30 alle 20.

Roberto Oligeri