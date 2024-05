Targa commemorativa al liceo classico Rossi a ricordo di Manara Valgimigli

Si è tenuta al Liceo Classico ’Pellegrino Rossi’ di Massa la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa a ricordo di Manara Valgimigli, l’illustre filologo che nel liceo insegnò dal 1913 al 1916. Alla breve cerimonia erano presenti anche il sindaco Persiani, il questore Allegra, la vice questore Curtolillo, il colonnello Di Pirro, comandante provinciale dei carabinieri, il comandante Bai della Guardia Marina, il consigliere regionale Bugliani, il professor Genovese in rappresentanza del Provveditorato agli studi di Massa, la consigliera Dell’Ertole in rappresentanza dell’amministrazione provinciale oltre alla dirigente del Liceo, la professoressa Alessandra Paoli, e una nutrita schiera di alunni dell’istituto. Dopo i saluti di rito di Franco Frediani, promotore dell’iniziativa, della dirigente Paoli e della consigliera Dell’Ertole, ha preso la parola il professor Gennaro Di Leo, che ha magistralmente rappresentato la figura di Valgimigli proiettando anche un filmato Rai di una intervista allo stesso filologo. La cerimonia si è poi spostata all’esterno dell’edificio scolastico per lo scoprimento della targa avvenuto a opera di Frediani e della Dell’Ertole. L’evento è stato possibile grazie a Ferdinando Bianchi della ditta Mb che ha donato il marmo e realizzato la scritta, e alla architetta Anna Della Tommasina che, a titolo gratuito, ha redatto tutta la documentazione richiesta dalla Soprintendenza.