Tappeti fioriti e scenari splendidi. La festa dei vivaisti a Pontremoli

La primavera atterra sulle piazze storiche e le tappezza di fiori. Apre i battenti venerdì 25 sino a domenica 27 aprile nel centro storico la 34esima edizione del Bancarelfiore ancora più ricca e varia grazie i numerosi florovivaisti che partecipano alla rassegna creando tappeti fioriti e splendidi scenari in cui le forme e le tonalità dei petali saranno protagonisti. Il programma prevede l’allestimento di numerose bancarelle dalle 8 alle 19 tra piazza Duomo, piazza della Repubblica e via Cavour per la gioia degli appassionati e dei tanti ’pollici verdi’.

Oltre alla vetrina di piante e profumi la manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale, diventa uno show del florovivaismo con tante novità che coinvolgono artisti e l’eterogeneo pubblico di appassionati del fiore che potrà sbizzarrirsi ad abbellire terrazze e giardini. L’esposizione potrà offrire alla popolazione residente e a quella turistica l’occasione per riscoprire il mondo della floricultura, carpirne l’importanza per ricreare un contesto urbano più vicino alla natura e come tale sicuramente più vivibile. Un appuntamento molto sentito che richiama di solito un gran numero di visitatori e che è interessante anche sotto il profilo economico poiché sono molti gli acquirenti. Tante sono le sfaccettature della manifestazione.

"È sempre bello vedere Pontremoli invasa dai profumi e dai colori della primavera - dice il sindaco Jacopo Ferri - . È un colpo d’occhio unico e sono molto soddisfatto di come anche quest’anno sia una manifestazione partecipata e sempre ricca di iniziative. Lo spirito primaverile è davvero in grado di contagiare tutti con la sua allegria, con il suo calore e con la bellezza. Queste manifestazioni mettono in mostra tutto il fascino della nostra terra e sono un’importante vetrina per valorizzare tutte le nostre eccellenze che caratterizzano il nostro territorio".

In rassegna ci saranno molti operatori della grande tradizione produttiva del florovivaismo toscano, una realtà forte di numeri straordinari, che rappresenta circa il 30 per cento della produzione vendibile agricola regionale, circa il 15% di quella florovivaistica nazionale e il 6% di quella dell’Unione europea. Il Bancarelfiore si conferma come una importante vetrina per le produzioni delle aziende floricole d’Italia. Colori, fragranze e forme per uno show del florovivaismo.

Natalino Benacci