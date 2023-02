Tanti i passaporti da rinnovare Ma la Questura ha retto l’urto

La nostra città non è nell’elenco dei posti in Toscana (ma anche fuori regione) dove, per avere il passaporto, bisogna farsi ore di coda oppure alzarsi a notte fonda per trovarsi in testa alla fila. Ma è forse per evitare, in futuro, problemi simili che la Questura di Massa Carrara torna ad aprire in via straordinaria lo sportello dell’Ufficio Passaporti anche la domenica. Per la precisione domenica 5 marzo. In una nota si legge che "visto il costante aumento del numero di utenti che vogliono vedere soddisfatta l’istanza di rilascio del passaporto e dato l’approssimarsi delle vacanze pasquali, la Questura di Massa Carrara ha deciso di riservare nuovamente una giornata a coloro che non abbiano potuto, per ragioni varie, prenotare l’appuntamento online e abbiano in programma di fare un viaggio all’estero, aprendo il proprio sportello ai cittadini della provincia il 5 marzo. L’orario previsto è dalle 9 a mezzogiorno". A dare l’annuncio, spiegando nel contempo come ha fatto Massa a non finire nell’elenco della città dove la Questura è in difficoltà, è il questore vicario Antonella Chiapparelli. "Non siamo preoccupati, il nostro ufficio passaporti lavora bene e non c’è alcuna emergenza - spiega – . Le voci che anche qui ci vogliono 4 mesi per avere un passaporto non sono fondate. Certo, bisogna fare la prenotazione in Rete ma poi i tempi sono rapidi. Se c’è una qualche emergenza, ad esempio uno deve farsi operare all’estero oppure ha un parente in ospedale fuori dal nostro paese, dopo gli accertamenti possiamo fare tutto in 24 ore. Al contrario è giusto ricordare che se c’è una pendenza, ad esempio ti sei dimenticato di pagare una multa perchè sei passato con il semaforo rosso, non puoi andare all’estero. Eccezioni a parte, però, qui da noi il passaporto non è questione di mesi. Direi di giorni, al massimo di settimane". Il questore vicario non lo dice espressamente, ma diciamo che il passaporto, eccezioni a parte, viene rinnovato in meno di un mese. "Non siamo sotto pressione - conclude Antonella Chiapparelli - ma c’è stata comunque una crescita nella domanda. Sia perchè dopo la pandemia in tanti vogliono tornare a viaggiare, sia perchè la Brexit impone a chi vuol andare nel Regno Unito di avere il passaporto. La carta di identità non basta più. Il nuovo passaporto è valido 10 anni. Quelli vecchi, invece, meglio controllare la scadenza. Se mancano meno di 6 mesi, alcuni paesi non li ritengono più validi".

Andrea Luparia