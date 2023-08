"Tant per cantar’ a Forno Un ritorno di successo per il festival musicale

Tra storia, cultura e spettacolo, due serate all’insegna della spensieratezza nello spirito dell’aggregazione: il festival musicale di Forno "Tant per cantar", assente da 27 anni, è tornato in scena con tutta la sua carica di entusiasmo e di professionalità. I cantanti, seguiti dal direttore artistico Alberto Grossi, hanno dato il meglio di sé, conquistando gli applausi del folto pubblico. Per due sere, il cuore dell’antica via Vecchia (ribattezzata via Pegollo) si è trasformato in uno scenario spettacolare tra la fontana rivestita di fiori, lo sfondo dei colori della pace e l’antico palazzo dei Leggi con l’immaginetta di San Giacomo, patrono dei cappellai, antica tradizione di Forno.

"Tant per cantar" ha portato nel paese montano moltissime persone tra protagonisti, parenti, amici e spettatori. Tra una canzone e l’altra, sul palco si sono esibiti ospiti d’eccezione tra cui Stefano Pieroni, Perfect Mark, Ivano Vitaloni, Fabio Cristiani, Matteo Bigini, Ruggero e Giancarlo Fruzzetti. La giuria, composta da Marco Alberti, Paola Fruzzetti, Giovanna Balloni, Alessandra Fruzzetti, Benito Manfredi, Alessia Iacopetti, Andrea Marchetti, Anna Rosa Del Sarto (presidente), dopo un accurato consulto, ha decretato i nomi dei vincitori del festival edizione 2023.

Primo posto assoluto per Maria Grazia Rossi, secondo posto per Francesco Fruzzetti, terza Eleonora Genovesi, che ha vinto anche il premio "Miglior interpretazione". Il premio simpatia è andato ad Andrea Ferrari. Tutti i concorrenti hanno ricevuto una medaglia ricordo e i due giovanissimi, Roberto Fini e Jennifer Micheloni, hanno ricevuto in dono i libri de ’La fiaba del Monte Tambura’ e ’Martin l’altro anatroccolo’ da parte dell’associazione Eventi sul Frigido.

Insomma, una festa di paese, come quelle che mancano da tempo. Gli organizzatori hanno ringraziato il pubblico per la presenza, l’atelier "Il Pettirosso" per le scenografie e tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito all’ottima riuscita di questa nuova edizione del festival fornese.

Angela Maria Fruzzetti