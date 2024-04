Taglio del nastro per la nuova sede di Assoutenti

Viene inaugurata questa mattina la nuova sede provinciale di Massa-Carrara di Assoutenti (Associazione nazionale utenti servizi pubblici) in via Cavour, 57, nel centro di Massa. L’appuntamento, con tanto di taglio del nastro, è previsto alle ore 12. Ma in precedenza, alle ore 10.30, nella vicina biblioteca del Seminario vescovile, in via dei Colli 2, è in programma un incontro di presentazione dell’associazione dal titolo: “Assistenza e tutela dei diritti dei consumatori: la nostra priorità”. Assoutenti nasce nel gennaio 1982, fondata da Giuseppe Scrofina, per tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare degli utenti dei servizi pubblici. Tra i principali obiettivi, il contrasto a qualsiasi vessazione e sopruso nel mercato e da parte della pubblica amministrazione.