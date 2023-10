Taglio del nastro allo ’Spazio mamma’. Un baby pit stop nella biblioteca

Inaugurato il terzo ’spazio mamma’ ad Aulla, in sala Mannoni della biblioteca civica Salucci. Al taglio del nastro, ieri pomeriggio alle 16, il sindaco di Aulla Roberto Valettini, con la delegata alla cultura ed alla famiglia Maria Grazia Tortoriello, l’ostetrica Elisabetta Cecchini del distretto Asl aullese e l’associazione carrarese "Nati per leggereNati per la musica".

"È il terzo e devo dire il più significativo Baby Pit Stop che inauguriamo nel Comune - ha detto Valettini - Questo spazio nasce, infatti, dentro la biblioteca che è un luogo di cultura ed evidentemente anche di umanità, ovvero ciò che serve a un approccio all’allattamento che non sia soggetto a tempi costretti". Un primo spazio è già presente da tempo nella sala al piano terra di palazzo civico, mentre il secondo punto baby è stato inaugurato la scorsa settimana al poliambulatorio Asl alla presenza del direttore SDS Marco Formato e del presidente SDS Riccardo Varese. Aulla si pregia, dunque, di essere l’unico comune della Lunigiana con tre Baby Pit Stop e quello inaugurato ieri è stato particolarmente voluto dalla delegata comunale Tortoriello: "L’obiettivo è avere un Comune e una comunità a misura di donna, di famiglia, di mamma. Le inaugurazioni dei Baby Pit Stop, si inseriscono tra gli eventi Unicef della settimana mondiale per l’allattamento, che ogni anno viene celebrata la prima settimana di ottobre con un tema specifico: quest’anno è il rientro delle donne al lavoro". E la biblioteca di Aulla si candida a luogo simbolo della delicata congiunzione tra l’occupazione professionale e l’impegno materno delle donne. Inoltre, è già in cantiere un progetto correlato: "Nostro intento è quello di collegare il nuovo Baby Pit Stop al progetto nazionale già attivo ’Nati per leggere’ di promozione della lettura in età precoce sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino". In Lunigiana sono 7 i Baby Pit Stop attivi: 2 a Pontremoli, 1 a Fivizzano, 3 ad Aulla, 1 a Villafranca: il loro elenco è disponibile scansionando il qr code che si trova sulle locandine che li pubblicizzano.

Michela Carlotti