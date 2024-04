Sventola la ’bandiera arancione’. Turismo, svelate le iniziative

Cultura, famiglia, avventura, natura e gusto. Tutto a Bagnone, borgo della Lunigiana certificato Bandiera arancione. Bagnone ha ottenuto la lo scorso febbraio la Bandiera arancione del triennio 2024-2026. Alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè e di oltre 200 sindaci e rappresentanti comunali, il Touring Club Italiano aveva assegnato 281 Bandiere Arancioni, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando 4 nuove località del centro-sud. La cerimonia si era svolta a Milano durante la giornata inaugurale della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo.

Le quattro nuove Bandiere Arancioni sono state Apecchio nelle Marche, Roseto Valforte in Puglia e Sinalunga e Bagnone. Una bella soddisfazione per il piccolo comune lunigianese che vede premiate le sue caratteristiche naturali, culturali e ricettive. E’ il Touring Club Italiano che seleziona e certifica con la Bandiera Arancione l’eccellenza dei piccoli borghi dell’entroterra, supportandoli così nella loro valorizzazione. Così per i prossimi mesi Sigeric, la Cooperativa di Comunità Toscana formata da guide turistiche, ambientali, operatori del turismo, educatori ha preparato un calendario ricchissimo, per tutti i gusti. Si comincia con la cultura con ’Bagnone segreta’, nel borgo medievale e al Museo archivio della memoria il 27 aprile, 4 agosto, 8 settembre, lo speciale giardino del castello il 9 giugno e il 14 luglio. Con la famiglia si possono svolgere altre attività come la Caccia alla erbe della torta d’erbi di Treschietto, sabato 4 maggio, o Bagnone in arte, nella Pinacoteca Garavaldi, l’11 maggio, il 29 giugno e il 24 agosto. Tante esperienze anche per i più avventurosi, con e-bike al bivacco, pic-nic alla cascata dei Fagianelli e alle sorgenti del Bagnone e ancora il River trekking. Gli appassionati della natura potranno partecipare a incontri nel parco naturale della Valle del Bagnone, anche di notte o potranno vedere le stelle cadenti al Monte Bosta, il 12 agosto o ancora la filiera della castagna in autunno, il 6 ottobre. Spazio anche alla gastronomia con Pedala e degusta domenica 16 giugno e Calici al tramonto, una Walk and wine, in estate. Tutte le visite sono guidate e necessitano di prenotazione, per info inviare una mail all’indirizzo: [email protected] oppure contattare i numeri 3318866241, 3663712808.

M.L.