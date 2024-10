Sventato furto in casa dalla Lince

È stato solo grazie all’intervento delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza ‘La lince’ se lunedì sera è stato sventato un furto in un appartamento del centro città. L’allarme e il tempestivo intervento degli uomini del servizio di vigilanza privata hanno impedito che i ladri facessero razzia all’interno dell’abitazione. Il peggio è stato scongiurato solo grazie al fatto che il proprietario è in possesso di un impianto di allarme collegato con il noto istituto di vigilanza, e così grazie al rapido intervento delle guardie giurate il suo appartamento non è stato svaligiato.

Erano all’incirca le 22 quando i ladri ignari dell’impianto di allarme nel tentativo di forzare la porta d’ingresso hanno fatto scattare le sirene. A quel punto hanno dovuto scappare e dileguarsi a mani vuote. L’impianto di questa abitazione che è collegato direttamente con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza, ha inviato il segnale ai sistemi operativi de ‘La lince’, attivi 24 ore su 24, e così sul posto sono state subito inviate le radio pattuglie di zona. Arrivate in pochi minuti le guardie giurate hanno fatto le ispezioni di rito e hanno obiettivamente riscontrato dei segni di effrazione sulla porta, ma, come detto, l’improvviso suono della sirena di allarme ha messo in fuga i topi d’appartamento che sono spariti. Per i rilievi del caso previsti dalla legge sul posto sono intervenute come da prasi le forze dell’ordine avvisate dalle guardie giurate.