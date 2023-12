Svastiche all’ex mercato coperto. Fratoianni interroga il Governo: "Il caso di Massa è surreale"

"Quanto accaduto in questi giorni a Massa è assolutamente surreale: la città apuana deturpata da svastiche e simboli fascisti sui muri, e nessuno interviene per rimuoverle. Succede poi che un ragazzo si arma di bomboletta spray e ne copre alcune, ed ecco allora che viene denunciato e viene chiamato a presentarsi alla locale questura". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. "In attesa che la denuncia venga ritirata – prosegue il leader di SI – presenteremo un’interrogazione parlamentare al Governo affinché il ministero dell’Interno chiarisca la vicenda e se necessario prenda gli adeguati provvedimenti".

Fratoianni richiama le istituzioni locali. "In ogni città o paese – afferma – le istituzioni dovrebbero avere l’accortezza di intervenire direttamente per rimuovere questi simboli infami, e soprattutto è del tutto inaccettabile che chi si è fatto carico al loro posto far rispettare la Costituzione venga denunciato. Ci auguriamo davvero che al Comune e alla Questura di Massa sia chiaro che c’è una differenza fra chi disegna una svastica e chi cerca di cancellarla. Sarebbe ora che tutti negli apparati dello Stato e nelle istituzioni comprendessero la differenza fra chi esalta il nazifascismo e chi difende i valori costituzionali della Repubblica". Ricordiamo che simboli e scritte nazifasciste sono comparse sia ai Poggi che all’ex mercato coperto. E’ accaduto che un giovane della Casa Rossa Occupata, Dario Buffa, abbia cercato di cancellare quelle scritte venendo poi denunciato dalla polizia. Come risposta i giovani della Casa Rossa hanno deciso tutti insieme di dipingere un murales all’ex mercato coperto trovando la solidarietà di consiglieri comunali e dell’Anpi.