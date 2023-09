"Superficialità della giunta"

Sul pasticciaccio torna anche il consigliere dei 5 Stelle Matteo Martinelli. "L’amministrazione sta andando oltre ogni più bassa aspettativa –scrive Martinelli –. I consiglieri di minoranza hanno chiesto chiarimenti alla sindaca sul contributo del Comune da 34mila, ma le risposte sono parziali. La saga di pasticci si arricchisce con il servizio navetta a carico del Comune e sulla gestione del servizio di catering. Il servizio navetta costerà la cifra irrisoria di 700 euro. Come mai la sindaca non l’ha detto in consiglio? L’amministrazione avrebbe dovuto s supportare Imm verso un percorso partecipato e trasparente, in modo da coinvolgere il più possibile le attività e non rischiare di mettere in difficoltà coloro che legittimamente decidono di mettersi in gioco. Anche in questo caso – conclude Martinelli – l’amministrazione ha dimostrato negligenza e superficialità nel governare anche le questioni più semplici, complicando tutti i passaggi anziché aiutare le imprese".