Suolo pubblico, controlli a tappeto e denunce

E’ servito l’intervento del comandante della polizia municipale, Giuliano Vitali, per mettere, forse, la parola fine a una lunghissima diatriba che da mesi si trascina nella commissione affari istituzionali sull’assegnazione dei posteggi in centro città ad alcune attività private. Una su tutte il punto vendita Natura Sì che di fatto ha ottenuto dieci posti riservati di fronte all’ex mercato coperto di via Bastione come previsto all’interno del bando di gara per la concessione dei locali al piano terra, regolarmente vinto e assegnato.

I consiglieri comunali volevano infatti capire se fosse possibile assegnare posteggi pubblici a soggetti privati in via esclusiva e sul punto il comandante è stato chiaro: "Se c’è un bene, un patrimonio del Comune, si può affittare, addirittura vendere con l’approvazione del consiglio comunale. Di norma gli spazi esterni vengono dati in concessione seguendo delle normative sulle superfici poi c’è la volontà dell’amministrazione". Valutazioni tecniche e politiche, insomma, alla base di un bando che è stato pubblicizzato e prevedeva specifici canoni e spazi, diritti e doveri.

E i controlli della polizia municipale non sono certo mancati, come ha ribadito Vitali: "Nel 2022 abbiamo iniziato una fase di verifica puntuale sulle occupazioni del suolo pubblico, sulle autorizzazioni e i pagamenti. Una mappatura facendo i dovuti raffronti con quelle che sono le metrature autorizzate da Master e quel che effettivamente si occupa. E su via Bastione già l’anno scorso avevamo verificato come l’atto concessorio che derivava dalla gara affidasse al gestore 10 posti auto mentre gli atti successivi ne avessero poi assegnati 14. E 14 erano quelli occupati. Quindi abbiamo revocato la precedente ordinanza per allineare gli affidamenti e tolto 4 posteggi". Controlli puntuali che la polizia municipale sta effettuando anche sulla situazione dei dehor, che a Massa è quanto mai caotica.

"Abbiamo verificato che spesso i cittadini che facevano domanda non ottenevano neppure risposta negli anni passati. Dobbiamo darci delle regole – ha detto ancora Vitali –. Abbiamo sanzionato e fatto rimuovere ad esempio quella del ristorante cinese sotto il Comune. Anche in piazza Mercurio dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra valorizzazione della piazza e sicurezza: per questo abbiamo avviato un percorso con i vigili del fuoco per valutare le potenzialità di rischio di una piazza chiusa con edifici sui lati".

Sotto la lente di ingrandimento il caos di viale della Stazione, con occupazioni di spazi che arrivano fin nei posti auto e macchine parcheggiate in doppia fila: "L’autorità giudiziaria è già ampiamente coinvolta" così come sul corretto utilizzo degli stalli per disabili in città, in collaborazione con la consulta provinciale per la disabilità.

F.S.