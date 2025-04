Summit con Sogesid. Bonifica del terrapieno davanti all’ex Torino. Via ai lavori a fine mese

di Alfredo Marchetti

Qualcosa finalmente si muove. Escono timidamente soddisfatti dall’incontro con Regione e Sogesid i dirigenti del Comune. E’ ancora presto per cantare vittoria, ma l’assessore Roberto Acerbo (nella foto), anche se non si sbilancia, si limita a dire "Una buona notizia? Diciamo che è una notizia...". Catia Ricci, delegata dal sindaco alle bonifiche ambientali, insieme all’assessore, spiegano cosa è uscito dal vertice, dopo l’ennesima proroga per la bonifica della spiaggetta antistante l’ex Colonia Torino.

"La causa principale del ritardo risiede nelle problematiche legate alla fase di affidamento dell’intervento. Dopo che Sogesid ha riconsegnato l’area al Comune nel mese di gennaio, è stata avviata la procedura per l’assegnazione dei lavori. Tuttavia, la ditta ausiliaria della società vincitrice difettava di uno dei requisiti richiesti, rendendo necessario il passaggio ad altra ausiliaria, con conseguente slittamento dell’intero iter".

"Presumibilmente – proseguono – l’affidamento potrà avvenire nella settimana successiva a quella di Pasqua compatibilmente con le festività pasquali. In ogni caso, l’aggiudicazione dovrebbe essere formalizzata entro la fine del mese. Da quel momento decorreranno i 70 giorni lavorativi previsti per l’esecuzione dell’intervento, che porteranno quindi il termine ultimo dei lavori a luglio". Acerbo però non allenta la presa: "È previsto un aggiornamento con altro incontro in data 16 aprile per stabilire anche il cronoprogramma dei lavori. Mi aspetto risposte concrete". Adesso non resta che veder partire i cantieri dopo mesi e mesi di stallo per la spiaggetta antistante la storica colonia.