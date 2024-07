’Summer 105’, cresce l’attesa. Tutte le limitazioni al traffico

Tutto pronto per il grande evento, anche per la viabilità che questa volta, visto il gran numero di persone previste, sarà blindata. In occasione dell’evento “105 Summer Festival” che si terrà domani sera all’aeroporto del Cinquale a Marina di Massa MS, ci sarà la possibilità di raggiungere il luogo dell’evento (Aeroporto del Cinquale di Massa) con un servizio di navetta dedicato. La navetta bus è attiva con servizio continuativo dalle 12 del 5 luglio fino alle 2 del 6, con partenza dalla Stazione di Massa FS, transito da Viale della Repubblica e arrivo nei pressi dell’Aeroporto del Cinquale di Massa e ritorno. Il costo del biglietto è quello della normale tariffa urbana capoluogo pari a 1,70 euro.

Per chi volesse raggiungere il luogo del concerto da una località della costa apuana o della Versilia è a disposizione il servizio di bus Lungomare By Night. Per l’occasione il servizio sarà rafforzato con un bus aggiuntivo, da utilizzare in caso di capienza completa del bus ordinario, sia in direzione Marina di Carrara - Forte dei Marmi a/r, sia in direzione Torre del Lago - Forte dei Marmi a/r. In questo caso il biglietto costa 5,50 euro, si fa direttamente a bordo ed è valido per tutta la notte: si può pagare in contanti o tramite Tip tap, il nuovo pagamento contactless con carte Visa, Mastercard e American Express. L’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima. I cancelli verranno aperti alle 15, dalle 19,30 ci sarà l’intrattenimento con Dj Set e Pre Show targato Radio 105. Alle 20,30 partirà il concerto.

Divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle 00,00 di venerdi alle 3 di sabato in via Intercomunale/ viale Marina (compreso tra Rotatoria di Via Stradella/Conad e il; via del Sale (tratto a monte Aeroporto); via Verdi (tratto compreso tra via Fescione e via Intercomunale/ viale Marina). Inoltre è stato istituito il divieto di transito, dalle 10 di venerdi alle 3 di via Intercomunale/ viale Marina (compreso tra Rotatoria di via Stradella/Conad e il Lungomare di Levante); via del Sale (tratto a monte eroporto); via Verdi ( tratto compreso tra via Fescione e via Intercomunale/ viale Marina). Senso unico di circolazione per i soliti orari in via Stradella, direzione Carrara. In via delle Jare compreso l’area parcheggio-piazzale Jare, è vietata la sosta, ad eccezione dei proprietari dei mezzi che avranno acquistato il biglietto del parcheggio gestito dalla società Park for fun autorizzata dal Comue di Massa. IDivieto di sosta con rimozione forzata, in via Verdi (da via Fescione a via del Mare) e tratto via Fescione, di fronte Versilpark.