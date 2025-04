Sulle tracce delle tartarughe. Monitoraggio, cercasi volontari per riconoscere e tutelare i nidi

Il Wwf cerca volontari per il monitoraggio delle tartarughe. L’appello lanciato dall’associazione locale che al 2022 accoglie le tartarughe marine della specie Caretta caretta, arrivate per deporre le uova sulla nostra costa. Il volantino parla chiaro: "Vieni a scoprire le nostre attività riguardo i monitoraggi dei nidi, ognuno può fare qualcosa, ti daremo tutte le informazioni necessarie. Saranno previste attività anche per i più piccoli. Ci vediamo il 10 e l’11 maggio al Centro Commerciale MareMonti di Massa che ringraziamo per sostenerci in questa importante attività di sensibilizzazione".

Parla dell’iniziativa Gianluca Giannelli, referente Oasi Ronchi. "All’incontro parleremo delle problematiche marine. Cerchiamo un aiuto da parte di tutti, chi ci vuole dare una mano dai primi di giugno fino all’individuazione dei nidi alla fine di ottobre". Il problema di trovare volontari è concreto: "Siamo sul mare e abbiamo bisogno di volontari, portiamo avanti un’attività molto importante sotto il punto di vista scientifico e molto impegnativa dal punto di vista umano. Abbiamo al fortuna di condividere con questi animali del mare la nostra costa, se qualcuno ha voglia di darci il proprio tempo, di conoscerci e poi collaborare con noi sarebbe fantastico. Stiamo ricominciando a rimetter in moto la macchina, siamo tra i primi nel Wwf ad avere il rinnovo delle autorizzazioni ministeriali per poter gestire le tartarughe, sia monitoraggio che soccorso perché molto vulnerabili, sono nella lista degli animali protetti. Senza autorizzazioni non si possono toccare.

Facciamo tanti sacrifici, dobbiamo monitorare da Forte dei Marmi al confine con la Liguria, ma ho visto che con l’arrivo delle tartarughe, in molti si sono avvicinati all’associazione".