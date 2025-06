Successo per l’open day: 1700 presenze

L’obiettivo di fare dell’arte una professione, oltre che una passione, ha richiamato 1.700 studenti all’open day informativo dell’Accademia. Un numero importante che riconferma, se ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza che tanti attribuiscono all’ateneo cittadino delle belle arti, un’eccellenza capace come poche altre realtà locali di attirare nuovi giovani nel centro storico. Si sono aperte per i potenziali nuovi studenti le porte dell’Accademia, aspiranti artisti provenienti da ogni parte del mondo, e alcuni che esserci hanno viaggiato anche molte ore.

I ragazzi sono stati accolti in mattinata nell’aula magna. Dopo i saluti della presidente dell’Accademia Cinzia Monteverdi e del direttore Marco Baudinelli, gli studenti hanno visitato i laboratori di Palazzo del Principe ricevuto spiegazioni sui numerosi corsi proposti, alcuni di recente istituzione. Tante le domande poste dagli studenti che hanno potuto visitare anche la ricca biblioteca accademica, con volumi antichi e preziosi, e una raccolta di opere d’arte unica nel suo genere. In biblioteca inoltre erano stati allestiti tavoli informativi per illustrare nel dettaglio la proposta didattica.

I corsi attivi sono cinema fotografia e audiovisivo, decorazione, design, didattica dell’arte, fumetto e illustrazione, grafica d’arte, nuove tecnologie dell’arte, pittura, scenografia e infine l’immancabile scultura. Se il numero dei presenti all’open day è di tutto rispetto, il dato degli attuali iscritti all’Accademia non è da meno: sono 1.097, provenienti da ogni parte del mondo, di cui 687 donne e 410 uomini.

Daniele Rosi