Successo del memorial Bertocchi. Sfida tra Pulcini per solidarietà

Successo a Pallerone per il secondo memorial Daniele Bertocchi, portiere Aullese scomparso nel 1996, che, dopo i trascorsi nella Palleronese e nel Perticata, fu chiamato nella rappresentativa di Massa-Carrara, insieme a Buffon, Zanetti, Rossi, giocando a San Siro prima di Inter-Verona nell’anno dello scudetto nerazzurro con Trapattoni. I suoi ex compagni, allenatori e dirigenti, hanno voluto ricordarlo con un torneo dedicato alla categoria pulcini. Sono arrivate squadre da La Spezia e Carrara, colorando il Lombardi in una bella giornata di sport. I giovani atleti si sono affrontati divisi in gironi, divertendo i genitori in uno degli appuntamenti finali di una lunga stagione calcistica. Lunigiana FC, organizzatore del torneo, ha espresso gratitudine verso tutte quelle società che hanno partecipato alla giornata commemorativa, sportiva e di divertimento (LunigianaVerde, Carrarese Giovani, Don Bosco Fossone, Canaletto, Pianazze e Lunigiana Azzurra). Un ringraziamento particolare alla Società Palleronese per il supporto, l’ospitalità del pubblico e i trofei. Grazie allo sponsor Cemembit srl tanti palloni in dono ai bambini come ricordo della giornata.